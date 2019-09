‘El Puma’ Rodríguez y su impactante confesión: “Morí tres veces”

José Luis Rodríguez, el cantante venezolano más conocido como ‘El Puma’, habló de su complicada enfermedad en una entrevista con Bertín Osborne para el programa “Mi casa es la tuya”.

El cantante de Caracas recordó los duros momentos que ha vivido en los últimos años debido a la enfermedad que le llevó a pasar por el quirófano en 2017 y que lo acompaña desde hace ya unos cuantos años.

El Puma se refirió a la fibrosis pulmonar idiopática como una enfermedad que "empieza lento y después va progresando". "No hay cura para esta enfermedad", apuntó Rodríguez durante la entrevista.

José Luis Rodríguez, quien ofrecerá un concierto este 7 de octubre en el C.C. María Angola, contó que su lucha contra la fibrosis pulmonar casi le cuesta la vida y que incluso llegó a verse muerto debido a las complicaciones de salud que sufrió.

"Morí tres veces”, sostuvo el artista de 76 años en la emotiva entrevista. ‘El Puma’ dijo que en aquellos momentos “rogaba a Dios y a Cristo” para que le dieran una nueva oportunidad ya que aún le “quedaban muchas cosas por hacer”. “Quiero vivir muy intensamente todo el tiempo que me queda, todo lo que Dios me quiera dar”, expresó José Luis Rodríguez.

En otro momento, el papá de Génesis Rodríguez contó cómo es que se percató de esta enfermedad en su cuerpo: "Un día grabando una canción en el estudio, sentí que mi voz bajaba completamente. Me salió una voz de ultratumba".

‘El Puma’ también recordó que en un concierto en Colombia, tuvo que tener oxígeno asistido durante el directo porque le costaba actuar. Posteriormente, su esposa Carolina tuvo que ayudarle. "Me costaba vestirme y bañarme", recordó el cantante de “Pavo real”. "De no ser por Carolina, por Dios, por los médicos y por nuestra asistente, no lo hubiera logrado. Ya no estaría aquí", agregó.

Para recuperar su salud, Rodríguez tuvo que someterse en diciembre de 2017 a un doble trasplante de pulmón en el Hospital Jackson Memorial de Miami. "Cuando fui al quirófano, sabía que podía vivir pero también morir. Estaba con mi mujer y traté de hablarle y pedirle un vaso de agua pero mi lengua se torció por completo", recordó. Aunque finalmente la operación fue un éxito, el cantante aseguró que nunca había llorado tanto como aquella noche previa a pasar una intervención quirúrgica.

‘El Puma’ se confesó con Susana Giménez

Durante un reencuentro con la conductora argentina, José Luis Rodríguez (76) también contó cómo fue su renacimiento. "Yo morí tres veces, Susana, y tres veces me trajeron de la muerte", comentó el cantante venezolano.

"En 2000 estaba grabando y sentí que mi voz se fue al foso. Algo me estaba pasando. Pero uno se quiere hacer el Superman siempre. Paulatinamente fue mermando mi capacidad de respiración", agregó el Puma sobre los primeros malestares físicos, que luego terminaron en fibrosis pulmonar idiopática.

"Esta enfermedad te vuelve un niño de tres años, no tienes fuerza para atarte los cordones, lavarte los dientes", agregó el ‘Puma’.

José Luis Rodríguez llegará a nuestro país el próximo 7 de octubre como parte de su actual gira “Agradecido”. Ya ha agotado entradas en varios países de Latinoamérica y espera que Perú no será la excepción. Entradas a la venta en Teleticket.