Jennifer Lopez podría ganar su primer Oscar por “Hustlers”

Antes de consagrarse como una de las cantantes más exitosas del momento, Jennifer Lopez probó con la actuación. Su primer papel protagónico lo obtuvo para “Selena" (1997), cinta que la llevó a estar nominada al Globo de Oro.

Hace poco, la pareja de Alex Rodriguez cumplió 50 años y parece que el 2020 será otro año lleno de éxitos en el plano actoral. Ella acaba de estrenar su más reciente trabajo cinematográfico llamado “Hustlers” en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Jennifer Lopez interpreta a 'Ramona' en Hustlers.

La cinta dirigida por Lorene Scafari y coprotagonizada por Cardi B está basada en hechos reales que narra la historia de un grupo de strippers de Nueva York que decide estafar a un grupo de hombres adinerados de Wall Street.

“Hustlers” ha generado buena reacciones de los críticos de cine. Al parecer, los expertos han quedado encantados con la actuación de Jennifer Lopez, pues, diversos medios internacionales apuntan a que podría consagrarse con su primer Oscar como mejor actriz principal o reparto.

Jennifer Lopez en la premiere de Hustlers.

“La película pertenece a Jennifer Lopez. Ella es la estrella más sobresaliente en ‘Hustlers’, una aventura inteligente y deliciosamente entretenida propia de la cultura popular”, escribió el crítico de The Guardian.

En tanto, Variety afirma que se trata de una cinta “llamativa, carnosa y totalmente imposible de ignorar, con una Jennifer Lopez como nunca se había visto antes”.

Jennifer Lopez habla de su posible nominación al Oscar

Luego de las críticas por su actuación en “Hustlers”, Jennifer Lopez se pronunció sobre los comentarios que la inclinan a una posible nominación a los Oscar, el máximo galardón del cine.

“Estaba sentada en mi cama y me enviaron todas las reseñas. No podía creerlo. Estaba llorando. Mi amiga de hace 20 años y yo estábamos sentadas allí y ella estaba tratando de filmarme. Pensé, ¡Dios mío! Trabajas duro toda tu vida y te preguntas si alguien se da cuenta. Tienes sueños cuando eres una niña pequeña de estar (en los Oscar), ¿sabes a qué me refiero?”, mencionó la cantante en una entrevista con Hoda Kotb en SiriusXM.

Jennifer Lopez y Cardi B ensayando.

“Sería muy bonito (ganar un Oscar), pero no quiero pensarlo mucho. Siento que ya gané, eso me hace llorar por todos los años trabajados y porque siempre he dado lo mejor de mí, y que alguien diga que lo estás haciendo bien es maravilloso”, contó la famosa intérprete a Efe.