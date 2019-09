Pedro Suárez Vértiz presenta a su hijo menor y fans aseguran que son idénticos

A través de sus redes sociales, el cantautor Pedro Suárez Vértiz contó a sus miles de seguidores que su hijo menor está de cumpleaños este viernes 13 de septiembre.

Pedrito contó que Tomás Suárez-Vértiz, fruto de su relación con Claudia Martínez, cumple 15 años y que a su corta edad, el jovencito ya tiene enamorada.

“Hoy el menor de mis hijos, el bebé parlanchín que lo sabía todo, cumple quince años, con enamorada y todo. ¿Alguien sabe por qué no me di cuenta? Él es del 13, mi hermano del 15 y mi padre del 18 de setiembre. ¡Feliz cumpleaños amado Tomás!”, expresó Pedro Suárez Vértiz en Instagram y Facebook.

Tras su publicación, algunos cibernautas aseguraron que Tomás Suárez-Vértiz Martínez tiene un gran parecido al rockero peruano. Incluso, algunos de sus fans indicaron que pensaron que esa era una foto del pasado de Pedro.

“Wowwww parecía una foto tuya”, “Yo pensé que era pedro de joven jejeje”, “Pensé que era una foto tuya es muy parecido a ti tu baby. Feliz cumpleaños a tu hijo” y “Felicidades y muchas bendiciones para tu hijo que se parece a ti. Pedro un abrazo grande”; fueron algunos de los mensajes que dejaron junto a la publicación del intérprete que este mes estrena su musical “Cuéntame”.

Tomás Suárez Vértiz

Esta no es la primera vez que Pedro Suárez Vértiz comparte imágenes de Tomás. El pasado 1 de mayo, el rockero publicó un video de su hijo cantando y bailando “Como las mariposas”, uno de sus grandes éxitos.

“Siempre me he considerado una persona con iguales privilegios que los demás. Ser conocido nunca me afectó. Pero sí me dio un privilegio: encontrar en una computadora vieja, un video de mi hijo Tomás bailando una canción mía. Gracias Dios. Buenos días y feliz Día del trabajador”, escribió Suárez Vértiz en Facebook.