Kylie Jenner y Travis Scott en atrevida sesión fotográfica para Playboy

Kylie Jenner reveló en su cuenta de Instagram, su foto de portada para la revista Playboy, en una sesión fotográfica y entrevista dirigida por su esposo, el rapero Travis Scott.

La imagen –publicada el viernes 13 de setiembre- ya alcanzó los 2,806,308 millones de vistas, a tan solo dos horas de publicada. Esto a razón de la expectativa creada tras la primera fotografía promocional publicada tres días antes, en la que aparece la socialité completamente desnuda abrazando a su esposo.

Kylie Jenner y Travis Scott

Kylie Jenner por Travis Scott

Así reza el mensaje escrito por la multimillonaria más joven del planeta, junto a la portada de la edición de otoño de Playboy, en la que se oculta su rostro y solo se deja apreciar su protuberante pecho, bajo el lente de la fotógrafa ucraniana Sasha Samsonova.

Mientras tanto, desde su cuenta oficial en Instagram, la revista adelanta que el tema de la sesión es “The Pleasure Issue” [Problemas de placer].

Kylie Jenner y Travis Scott

Kylie Jenner y sus recelos contra Playboy

“Nunca entró en mis planes salir en Playboy”, revela el miembro más joven del clan Kardashian, en una entrevista de 8 páginas al interior de la revista, realizada por su esposo, quien también cumplió la función de director creativo.

“Cuando me presentaste la idea que tenías, y me explicaste que tú ibas a tener el control de las imágenes, pensé que sería genial hacerlo porque confío totalmente en ti y en tu visión”, explica Kylie Jenner.

Kylie Jenner

El lado sexy de Kylie Jenner

Más adelante, la hermana pequeña de Kim Kardashian reflexiona sobre su sexualidad y la compatibilidad de su rol como madre de familia.

“Además tú me recordaste que la maternidad y la sexualidad pueden coexistir […] Que porque abrace mi lado más sexy no significa que pierda mis valores morales o que no sea una buena madre. Porque sí, puedes posar así en unas fotos y a la vez ser una madre ruda”, explica la madre de Stormi.

Kylie Jenner

Resultado final de Kylie Jenner y Travis Scott para Playboy

Distintos portales de YouTube vienen compartiendo el resultado final de la sesión fotográfica protagonizada por la hermana menor de Kim Kardashian y el rapero Travis Scott.

Playboy sobre Kylie Jenner

Desde la mítica revista para adultos Playboy, fundada por el desaparecido Hugh Hefner, el editor ejecutivo de la marca, Shane Michael Singh, explica porque se eligió a Kylie Jenner y Travis Scott.

“[Está] dedicado al principio de que el placer es un derecho humano, de que todos deberían ser libres de perseguir el placer en todas sus formas. […] Brindar un espacio íntimo para que Kylie y Travis se expresen libremente y artísticamente es realmente de lo que se trata", dice en declaraciones recogidas por People.

Kylie Jenner

Asimismo, Erica Loewy, directora creativa de Playboy, alaba el trabajo realizado por el rapero.

"Evocaba emociones de placer, libertad y sensualidad, yuxtapuestas con inocencia, una oda a su amor y la belleza de Kylie siendo capturada a través de la perspectiva de su amante”.