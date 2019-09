Felicity Huffman sentenciada a prisión por escándalo de sobornos universitarios

La actriz Felicity Huffman, de 56 años, fue condenada a pasar 14 días en una prisión federal más un año de libertad condicional y el pago de 30 mil dólares tras declararse culpable de realizar sobornos en para que su hija logré su ingreso a una universidad de élite. La actriz de “Desperate Housewives” también deberá realizar 250 horas de servicio comunitario.

“He infligido más daño del que podría haber imaginado”, declaró entre lágrimas minutos antes de ser condenada por la jueza de la corte federal Indira Talwani.

De igual forma, la protagonista de la película “Transamérica”, declaró que sus decisiones fueron “estúpidas y muy equivocadas”, y apeló a su ansiedad por ser una buena madre la que la empujo a sobornar a un funcionario para que su hija obtenga un buen puntaje en el examen SAT.

Felicity Huffman junto a su esposo el actor William H. Macy. [FOTO: Instagram]

No obstante, esta aseveración fue ironizada por el fiscal adjunto Eric Rosen, quien declaró: "Con el debido respeto al acusado, bienvenidos a la paternidad […] No hay manual de instrucciones. La paternidad es agotadora y estresante, pero eso es lo que atraviesan todos los padres […] La paternidad no te hace un delincuente ni te hace engañar. Te hace servir como un modelo positivo a seguir”.

La actriz es la primera condenada por el escándalo universitario denominado “Operación Varsity Blues”, que involucra, además, a otra estrella de Hollywood, la protagonista de la serie “Full House”, Lori Loughlin, entre otros nombres famosos de empresarios y familias adineradas.

Felicity Huffman y Lori Loughlin son dos de las famosas involucradas en el escándalo de admisiones. [FOTO: Instagram]

"La indignación en este caso es un sistema que ya está tan distorsionado por el dinero y los privilegios en primer lugar", declaró la jueza Indira Talwani.

Por otro lado, la sentencia impuesta a la actriz resulta poco para el fiscal Eric Rosen, quien declaró que el castigo propuesto, “no es un castigo en absoluto”.