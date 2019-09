Erika Villalobos: “Nos han enseñado a sentir ‘culpa de madre’”

Por: Zoraida Peña

La actriz Erika Villalobos, quien vive uno de sus mejores momentos profesionales gracias a novelas exitosas como ‘Esperanza’ y ‘En la piel de Alicia’, ahora se embarca en la obra Madres, el musical. Villalobos, quien tiene dos niños junto a Aldo Miyashiro, nos habla de su rol más importante y cómo compagina su maternidad en la vida real y la ficción.

¿De qué trata Madres, el musical?

Es una comedia ligera donde vamos a hablar de todos los temas (sobre maternidad) y también tener momentos de reflexión. Estoy feliz porque esto es totalmente diferente a lo que hago en la novela, que es una madre muchísimo más sufrida. Esto es una comedia y mi personaje es muy gracioso porque es una madre que tiene cinco hijos, está bien cansada y es la más ácida del grupo.

¿Cómo complementas el trabajo de mamá con tu carrera de actriz y la obligación de pasar muchas horas fuera de casa?

A mí no me gusta pasar mucho tiempo fuera de mi casa, pero entre el año pasado y este, así se han dado las cosas... Yo les pido perdón a mis hijos: ‘perdónenme por haber aceptado este trabajo, no va a ser mucho tiempo’... Y desde hace muchos años he decidido hacer solo lo que me gusta y me encanta, y dejar todo aquello que no me llene por completo, y tener todo ese otro tiempo para mis hijos.

¿Sientes cargo de conciencia?

Sí lo siento. Es la culpa, ‘la culpa de la madre’. Hay una parte de la obra que dice: ‘Cuando tú das a luz, pujas y sale el bebé, pujas y sale la placenta, pujas y sale la culpa’. La culpa nos acompañará hasta el fin de nuestros días. A nosotras nos han enseñado a sentir esa culpa de madres.

¿En esta etapa de tu vida sientes que ya alcanzaste tu madurez como intérprete?

Siento que uno siempre va a seguir aprendiendo, pero me siento mil millones de veces más tranquila de lo que me sentía hace algunos años. Tengo mucho más claro lo que tengo que hacer... Uno va aprendiendo a medida que le van pasando las cosas y en la medida que vas teniendo diferentes personajes. Y cuando pasan los años, tienes las cosas más definidas.

¿Se vienen más proyectos de actuación? ¿Vas a trabajar nuevamente con Aldo Miyashiro?

No. Cierro el año con Madres, el musical al mismo tiempo que con ‘En la piel de Alicia’. Ha sido agotador con los ensayos de la obra y la novela... Con Aldo vamos a empezar a grabar una película en la que yo participo escribiendo el guion. Es una cinta de corte dramático.

¿Tus hijos también se inclinan por el arte?

Mi hijo toca el piano clásico increíble y también está empezando a cantar y tomando talleres de actuación. A él realmente le gusta actuar. A mi hija también le encanta actuar y cantar. Mi hijo actuó en Atacada (película) cuando era chiquito y mi hija en Once machos 2 y también va a estar en la serie el próximo año.