Ellen DeGeneres confesó que salió con la expareja de Brad Pitt

A lo largo de su carrera, Brad Pitt ha conquistado a grandes actrices como Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, entre otras. El famoso intérprete pensó que nunca tuvo competencia en el plano sentimental hasta que llegaron las revelaciones de Ellen DeGeneres.

La reconocida presentadora es una de las estrellas de televisión más queridas por el público. Además, en su programa suele recibir a celebridades, quienes, por lo general, asisten encantados.

Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron una de las parejas más aclamadas de la década de los 90.

Uno de los últimos personajes que apareció en su show fue el protagonista de “Once Upon A Time in Hollywood”, con quien habló de sus proyectos y, de paso, sobre cosas personales.

Como se sabe, Brad Pitt y Ellen DeGeneres mantienen una amistad de años y, por tal motivo entraron en un plano poco conocido para los seguidores de ambas figuras.

Brad Pitt y Ellen DeGeneres son amigos de años.

Durante la charla, salió a la luz una confesión por parte de la conductora. Todo empezó cuando DeGeneres le preguntó al actor si recordaba cuándo se conocieron, a lo que el exesposo de Angelina Jolie le respondió que fue en una fiesta de Melissa Etheridge.

“Creo que estabas intentando algo con mi novia”, recordó Pitt. “¿Realmente estaba intentando algo con tu novia?", respondió la conductora riendo. “Creo que sí. Me sentí alagado”, le refutó el actor.

Antes este duelo de preguntas, Ellen DeGeneres confesó que se involucró con una de las exparejas de su amigo.

“En realidad, siento que he salido con otra de tus exnovias. Hablaremos de eso luego”, contó la presentadora ante las risas del actor.

¿Quién es la mujer que se involucró con Ellen DeGeneres?

Durante la entrevista, Brad Pitt y Ellen DeGeneres optaron no revelar en nombre de la mujer que supuestamente salió con la presentadora.

La pareja se divorció en 2016.

Cabe recordar que Angelina Jolie, expareja del actor, tuvo una relación lésbica en su juventud con la modelo Jenny Shimizu.

“Probablemente me habría casado con ella si no lo hubiera hecho con mi esposo. Creo que me enamoré el primer segundo en que la vi”, declaró hace años la actriz.