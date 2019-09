Andrés Hurtado: “En el 2021 seré presidente del Perú sí o sí”

Andrés Hurtado ha sorprendido a todos anunciando su candidatura a la presidencia del Perú. El excomediante realizó una entrevista con Nicolás Lúcar, asegurando que en el 2021 se convertirá en el primer mandatario de la nación, revelando que esta predicción le fue dada por unas entidades extraterrestres.

En un extracto de la entrevista hecha a “Exitosa”, Andrés Hurtado comentó a Nicolás Lúcar que está destinado a dirigir el destino del país: “En el 2021 voy a ser el presidente del Perú si o si”, pero cuando le recordaron que estas podrían darse un año antes mencionó: “El 2020, si son las elecciones no voy a postular... astralmente me corresponde el 2021... seria de signo acuario y se presentaría por primera vez en las elecciones presidenciales. Ese soy” .

Evidentemente impactado por estos comentarios, Nicolás Lúcar replicó que se está llevando de opiniones que dicen los astros, a lo que Andrés Hurtado revela la fuente que le dio esta información:

“Este tema lo hablé con Sixto Paz, que lo conocí exactamente en Philadelphia (Estados Unidos), donde conocí a los ‘Hermanos Superiores’, los mal llamados ‘extraterrestres’. Quizás me mirarán con cara de extraterrestre, pero los entiendo. Yo tengo el tercer ojo desarrollado...”.

Nicolás Lúcar, evidentemente sorprendido por tamaña revelación, preguntó si había visto personalmente a estos ‘Hermanos Superiores’, a lo que Andrés Hurtado respondió: “Hablé ocho veces con ellos... Hay buenos y malos. Miden cerca de ocho metros. Es impresionante. Quizás mucha gente, todo el país podría decir que Andrés está loco, pero no me importa lo que piense el país de mí, me importa lo que piense Dios de mí”.

En ese sentido, Andrés Hurtado reveló que hace 28 años conoció por primera vez a estos “seres” que le hicieron una curiosa predicción: “... En mi pobreza extrema los ‘Hermanos Superiores’ me dijeron yo iba a ser el Ferrando de la televisión peruana. Me reí mucho porque cómo voy a ser Ferrando si yo hacía de mujer, personajes cómicos”.

Andrés Hurtado, candidato a la presidencia

Pero cuando se le preguntó por su decisión de ser candidato a la presidencia del Perú, Andrés Hurtado respondió: “La gente se cansó de la política, ya no les gustan los candidatos políticos, ahora buscan una propuesta humanitaria, de corazón”, y se comparó con el actual presidente de Ucrania, asegurando que es actor.

Mientras explicó que sus principales preocupaciones son la delincuencia y la extrema pobreza, aseguró que se sintió estimulado a ser candidato por pedido expreso de la gente: “... hace cinco años recorro al país, pero soy el único que no es político ¿por qué lo quiero hacer? Porque el pueblo lo ha pedido, me lo piden todos los sábados”.

Andrés Hurtado se ve en segunda vuelta

Aunque no reveló el nombre de la agrupación política con la que piensa lanzarse a la presidencia, Andrés Hurtado aseguró que no aparece en las encuestas porque el sistema político le teme, pero afirmó que en una lucha contra Antauro Humala el excomediante saldría victorioso.

“... si ponen a Antauro Humala con Andrés Hurtado le paro ganando 20 mil veces lejos... Vitocho dijo que en una eventual segunda vuelta entre Antauro Humala y Andrés Hurtado le ganaré de lejos”, puntualizó el presentador.