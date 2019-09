Adele oficializa solicitud de divorcio con Simon Konecki

El pasado mes de abril, Adele dejó en shock a sus millones de seguidores tras anunciar su separación de Simon Konecki, con quien mantuvo un romance de siete años.

“Adele y su compañero sentimental se han separado. Ellos seguirán cuidando a su hijo desde su amor más profundo. Como siempre, los dos necesitan privacidad y por tanto no se harán más comentarios al respecto”, fue el comunicado que envió la celebridad.

Todo indica que la intérprete de “Someone like” no está dispuesta a retomar la relación. Según revista People y el portal TMZ, la británica presentó la demanda de divorcio en la corte de Los Ángeles, dejando en claro que la separación es un hecho.

Ahora, Adele no solo compartirá la custodia de su hijo Angelo Adkins con Simon Konecki, sino, también, su fortuna, que ha sido creciendo gracias a sus discos vendidos y conciertos.

Según diversos medios, la cantante perdería la mitad de su dinero, ya que se casó con Simon en 2016 sin firmar un acuerdo prenupcial.

Las cosas se complicaron para Adele debido a que ella dio el primer paso para el proceso de divorcio en el estado de California, donde ambos tienen una propiedad y donde el negocio de Konecki tiene una base de operaciones.

Como se sabe, Adele, conocida por sus exitosos álbumes 19, 21 y 25, es una de las artistas con más ventas y más queridas del mundo. En mayo de 2018 lideró el listado de The Sunday Times que nombra a las 30 personas más ricas, con una fortuna estimada en aproximadamente 182 millones de dólares.

La discreta relación de Adele

Adele empezó a salir con Simon Konecki, en 2011. Al poco tiempo la cantante salió embarazada, pero casi nadie lo notó hasta los 8 meses de gestación. En octubre de 2012, dio la bienvenida al pequeño Angelo.

La intérprete y Simon se cansaron en una boda secreta en 2016, pero, al igual que su embarazo, la prensa y los fans se enteraron un año después.

La fortuna que Adele Perdería con el divorcio

Según The Sunday Times Rich List, la cifra que la cantante perdería con dicho divorcio, ascendería a 175 millones de euros en caso que el divorcio se resuelva en el estadod e California sin acuerdo prenupcial.

Sin embargo, Fuentes de E! News declararon que intentarán una ruptura amigable por el bien de su hijo: “Es muy improbable que la cosa se ponga fea”, declaró.

Adele