Carlos Ponce muestra “pruebas” de su boda con Yolanda Andrade

Carlos Ponce no fue ajeno a la pelea mediática que vienen protagonizando Verónica Castro y Yolanda Andrade. El intérprete se metió en el lío con una polémica “revelación” que hizo en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor puertorriqueño compartió una foto como prueba de que él también se casó con la conductora de manera simbólica.

PUEDES VER: Confirman boda entre Verónica Castro y Yolanda Andrade

En dicha imagen aparecen Carlos Ponce y Yolanda Andrade con sus respectivos trajes de boda.

Carlos Ponce generó las risas entre sus miles de seguidores.

“Nos casamos en una ceremonia simbólica. Que no lo niegue Yolanda Andrade. Vivimos un gran amor. No me arrepiento de nada. Comenta si fuiste testigo”, señala el post.

Efectivamente los actores se casaron en 1996, pero en la ficción, en la telenovela "Sentimientos ajenos", donde fueron pareja.

La publicación de Carlos Ponce fue bien recibida por sus seguidores, quienes aplaudieron el sentido de humor del intérprete de 47 años.

“Eres grande amigo”, Te amo", “Déjame decirte que no hiciste bien el trabajo porque desde ahí prefirió más irse a otro lado”, “Yo fui testigo de esa boda”, “Doy fe de eso ... que ganas de ver la novela”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la red social del actor.

A Yolanda Andrade le encantó la publicación de Carlos Ponce

Por su parte, Yolanda Andrade no pasó desapercibido la publicación de Carlos Ponce. La conductora compartió a través de sus historias de Instagram “las pruebas” de la boda.

¿Quién es Carlos Ponce?

Carlos Ponce es un actor, cantante, compositor, productor y presentador. Actualmente reside entre Miami y Los Ángeles.

El actor se hizo conocido tras un viaje a México que aprovechó para visitar la cadena de televisión Televisa. Gracias a su talento obtuvo su primer papel en una telenovela llamada “Guadalupe”, donde compartió roles con Adela Noriega y Eduardo Yáñez.

Luego participó en “Sentimientos Ajenos”, en la que interpretó el personaje principal. Ponce también cantó el tema principal de la producción.

En el plano musical, grabó su primera álbum en 1998 titulado “Carlos Ponce”. La producción llegó al lugar número uno tres veces en los Billboard Hot Latin Tracks con sus sencillos “Rezo” (Oración) y “Decir Adiós”.