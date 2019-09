Magaly Medina: “Nicola Porcella debe asesorarse mejor antes de pedir mi cabeza”

Magaly Medina y Nicola Porcella se han enfrascado en una pelea mediática tras la demanda que le entabló el modelo a la conductora.

Como se recuerda, el ex de Angie Arizaga inició un proceso legal contra la periodista por difamación, luego que esta lo involucrara en el caso de la “Fiesta del terror”, donde Poly Ávila y Claudina Meza denunciaron haber sido drogadas.

Hace poco, Nicola Porcella aseguró que Magaly Medina se la pasa hablando de él en “Magaly TV, la firme” para llenar su espacio.

Magaly Medina asegura que habla de Nicola Porcella porque es un personaje del espectáculo.

Ante esto, la periodista le recordó al modelo que ella conduce un programa de espectáculos y se refiere a todos los personajes que pertenecen a ese mundo.

"Hablo de él y de cualquier figura del espectáculo, porque es mi trabajo, yo no le rindo pleitesía a nadie. Si a él no le gusta, me importa tres pepinos", comentó la esposa del abogado Alfredo Zambrano a Trome.

Sobre la demanda que Nicola Porcella ha iniciado en contra Magaly Medina y por el cual pide un millón de soles por daños y perjuicios, la conductora le aconsejó al exchico reality que busque ayuda profesional.

“Creo que debe asesorarse mejor antes de pedir mi cabeza en ese juicio, él con sus acciones se ha mostrado como es y creo que debería ir a terapia”, agregó la conductora al mismo medio.

Magaly Medina se defiende de acusaciones de Nicola Porcella

Nicola Porcella comentó que Magaly Medina debería ser más cautelosa con las cosas que ventila sobre él, sobre todo, los temas ligados a salud, ya que pertenecen a su vida privada.

Nicola Porcella lanzó advertencia a Magaly Medina, luego que esta hablara sobre la salud mental del modelo.

Sobre esto, Medina se defendió tras señalar que el modelo habló sobre sus trastornos en el programa de Beto Ortiz.

“No lo hice yo, fue él en ‘El valor de la verdad’, o sea, cuando quiere victimizarse dice que es borderline, pero cuando lo critican, no... Que recuerde que la carne sale con hueso”, comentó a Trome.