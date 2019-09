‘Giselo’ es blanco de críticas por nuevo programa y Gisela Valcárcel lo defiende

En una conferencia de prensa realizada este miércoles 11 de septiembre, Gisela Valcárcel reveló a los integrantes del nuevo programa de GV Producciones que estará en las pantallas de América Televisión.

Tras compartir la foto grupal en la que Gisela Valcárcel aparece posando con Renzo Schuller, Natalia Salas, Ethel Pozo y Edson Dávila; algunos usuarios de Instagram criticaron con dureza al bailarín que se hizo conocido como ‘Giselo’, por su forma de imitar a la conductora de “El artista del año”.

“Faltó Yaco, por qué no lo pusieron en vez de Giselo, es un payaso”, “Uhm, por qué me lo dejaron a Yaco? ¿No es buen conductor? ¿Qué pasó, por qué no lo tomaron en cuenta? Si Yaco tiene harta calle y carisma. Tendré que verlo” y “Ese ‘Giselo’ sobra, ¿no había alguien más carismático y con más mérito que imitador de Gisela?”; fueron algunos de los cuestionamientos contra Edson Dávila que expresaron algunos cibernautas, que esperaban que Yaco sea parte del nuevo programa producido por Gisela Valcárcel para el Canal 4.

Ante las críticas, la misma Gisela Valcárcel salió a defender a su divertido imitador y pidió que den una oportunidad a Edson Dávila. “Nadie va en el lugar de otra persona, Giselo es muy bueno y hay que apoyarlo y disfrutar. Yaco está en la serie y en MMCM (Mi mamá cocina mejor que la tuya),no tiene más tiempo”, escribió la ‘señito’ en Instagram.

“¿Por qué no darle la oportunidad a alguien con tanto talento como él? ¿Por qué? Vamos a ser generosos y después de verlo, pues lo elegimos o no, ¿te parece?”, escribió la conductora de “El artista del año” en otro mensaje.

Gisela Valcárcel emocionada por estreno de “El show después del show”

La conductora de televisión Gisela Valcárcel demostró que se siente muy entusiasmada por el próximo estreno de “El show después del show”, al compartir el spot promocional del programa en su cuenta de Instagram.

Instagram de Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel defiende a su hija y compañía

En uno de los mensajes se pudo leer que una cibernauta resaltó solo el trabajo de Schuller, dejando entrever que el resto solo está en “El show después del show” por favoritismo. “Sólo Renzo tiene talento por Dios, la vara puede más”, escribieron en Instagram, pero Gisela Valcárcel no se quedó muda.

“¿La vara? ¿Y todavía pones tu carita? No te apenas, aquí lo que vale es lo que ustedes eligen... imagina si pensáramos así en TV... aquí se la gana quien es elegido por el público, no hay de otra, así que a secar las lágrimas”, respondió Valcárcel a su seguidora.

¿Quién es ‘Giselo’?

Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, se ganó un espacio en la pantalla chica tras formar parte del elenco de baile de “El artista del año”.

El bailarín dijo ser admirador de la presentadora de televisión y desde entonces la comenzó a imitar.

Actualmente, Edson Dávila continúa en América TV y tiene gran popularidad en redes sociales.

Gisela Valcárcel habla sobre permanencia de Yaco Eskenazi en América TV

En declaraciones para La República, la conductora Gisela Valcárcel habló de la permanencia de Yaco Eskenazi en América TV.

“Estos son supuestos totalmente falsos. A Yaco lo amo, esos son supuestos falsos, parte del trabajo de algunos”, argumentó enérgicamente Gisela Valcárcel.