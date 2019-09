Gisela Valcárcel alista novedades

Gisela Valcárcel no se duerme en sus laureles. A la par de ‘El artista del año’ y producir ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ayer anunció el estreno de ‘El show después del show’, la producción de la serie ‘Llauca’ y un programa para el verano que recaerá en la conducción de Yaco Eskenazi.

Las novedades se dieron luego de presentar a los integrantes de ‘El show después del show’, integrado por Natalia Salas, Ethel Pozo y Renzo Schuller, quienes estarán en la pantalla chica al frente del magazine desde este lunes 16 de setiembre a las 9:30 de la mañana por América Televisión.

“La expectativa con este programa es que el público se divierta. A las 9:30 de la mañana, les tocará a Natalia, Ethel y Renzo entrar a los hogares y quiero que les vaya bien, claro que sí”, dijo sobre el espacio que ocupará el horario de ‘La Rosa de Guadalupe’ y donde también participa Edson Dávila ‘Giselo’.

“La televisión de hoy en día busca diversión. Sacar un proyecto al aire no es tan fácil como muchos imaginan. Si Dios no me pusiera al lado personas de tanto empuje en las que confío, no sería posible. Hemos pensando en el ama de casa, pero ya no en el ama de casa, de repente, que tenía hijos y se dedicaba solo a ellos. Ahora hablamos del ama de casa de 20 años y que tiene que enfrentar esta ajetreada vida. Hoy somos un público mucho más grande y sueño con que este programa se convierta en la compañía de miles de personas como en su momento lo fue ‘Aló Gisela’”, detalló.

En cuanto a ‘Llauca’, que será dirigido por Jorge Carmona (‘Lobos de mar’, ‘La gran sangre’, ‘Frontera azul’), reveló que se rodará la primera semana de octubre. “Sí, voy a actuar allí. Es sin maquillaje, sin nada y eso me encanta”, comentó.

La figura de América Televisión también aprovechó para desmentir los rumores de un alejamiento de Yaco Eskenazi de GV Producciones para emigrar a Latina con un proyecto de Cathy Sáenz. “Estos son supuestos totalmente falsos. A Yaco lo amo, esas son conjeturas, parte del trabajo de algunos”, dijo enérgica sobre el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Y reveló que para el verano ya cuenta con un formato que presentará a fines de año en la preventa de América Televisión. “Quiero hacer algo con él (Eskenazi) para febrero, aparte de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’”, afirmó misteriosa.

Matinales

Natalia, Ethel y Renzo se muestran tranquilos para su pronto debut. De ellos, el exconductor de ‘Combate’ acapara las miradas no solo por su regreso a la pantalla chica, sino por un probable reencuentro con Gianpiero Díaz, con quien trabajó por años en ATV y de quien se rumora está distanciado, algo que ni afirma ni desmiente.