Fallece el cantante de folk y lo-fi Daniel Johnston a los 58 años

Se fue uno de los más grandes de la música Lo-fi y Folk. Este martes falleció el cantante Daniel Johnston producto a un ataque al corazón, según informó el ex gerente del artista, Jeff Tartakov a un medio local estadounidense.

El músico pasó sus últimos años en Austin, y era considerado como un ícono del género lo-fi, el cual se caracteriza por el uso de medios de baja fidelidad, lo que hace que las melodías tengan una mezcla entre tenebrosa y naif (corriente artística caracterizada por la ingenuidad y espontaneidad).

Por otro lado, el hermano de Daniel, Dick Johnston, declaró: “Hemos estado luchando durante varios años con la salud de Daniel, y sus frecuentes y prolongadas estancias en hospitales disminuyeron sus esfuerzos creativos, pero durante todo el tiempo continuó dibujando y escribiendo canciones”.

Johnston en una presentación en el 2012.

Además, dijo que sus familiares esperaban que Daniel mejore, querían verlo de nuevos en sus giras y creando melodías como él solía hacerlo. “Acababa de regresar de una reciente hospitalización y parecía (y se veía) mejor de lo que lo había visto en mucho tiempo. Así que esto fue una sorpresa”, afirmó Dick.

Vida del artista

Johnston nació en Sacramento en 1961, sin embargo, fue la ciudad de Austin quien lo adoptó, musicalmente, y en donde se desarrolló como artista. Se conoce que su música ha sido influenciada por bandas como The Beatles y en especial John Lennon.

El artista siempre relacionó sus temas al mundo del art pop y las caricaturas, tal es el caso de “Casper el fantasma amigable”, el cual hace mención en una de sus canciones, del Capitán América, como también del amor no correspondido y el engaño.

PUEDES VER Matrimonio de Meghan Markle y el príncipe Harry estaría al borde de la ruptura

Temas emblemáticos

Aquí te hacemos un breve repaso de las canciones más conmemorativas de Daniel Johnston que escalaron en el mundo del lo-fi y folk.

“True love will find you in the end” fue publicada en 1990 y dicha melodía tiene una duración de solo un minuto con segunda y dos segundos.

“The story of an artist” es un single del álbum “Don’t Be Scared” de 1982.

“Some Things Last A Long Time” publicada en 1990 fue lanzada el álbum “1990”.