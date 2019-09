Rosángela Espinoza rompe en llanto tras sufrir aparatosa caída en “Esto es Guerra”

Rosángela Espinoza se encontraba participando en una de las competencias de “Esto es Guerra”, donde tenía que saltar sobre varias cajas alineadas.

Sin embargo, cuando la autodenominada ‘Chica selfie’ estaba a punto de tocar el primer cubo, no calculó bien la distancia y cayó bruscamente en el piso. A pesar de este incidente, continuó compitiendo y terminó el juego.

Los demás competidores pidieron que se le anulara el punto a Rosángela por no haber pisado el cubo con los dos pies (una de las reglas), lo cual enfureció a la modelo, quien no pudo evitar romper en llanto.

“Me parece sorprendente escucharlos porque yo me he caído y así he continuado y me da mucha cólera que sean así tan insensibles”, expresó entre lágrimas. “Yo continué a pesar de que me dolía. No valoran el esfuerzo para nada”, agregó indignada.