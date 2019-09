Gian Piero Díaz advierte a Ivana Yturbe: “O reaccionas o te vas del programa"

Lo volvió a hacer. La modelo Ivana Yturbe una vez más perjudicó a su equipo al no poder cumplir un reto de altura impuesto por la producción de “Esto es Guerra”. Esta vez, el que se incomodó fue el propio Gian Piero Díaz.

lvana Yturbe recordó que ella padece de acrofobia (miedo a las alturas), por ello no puede saltar desde una gran altura. Sin embargo, el defensor de los ‘combatientes’ aseguró que los competidores tienen que superar sus temores.

“Esto de la fobia tiene un límite, todos tenemos que obligarnos a superar (...) Para Ivana, esto tiene que ver con competencia, los desafíos van a seguir. Hay que considerar que en un circuito final, donde todos van a competir, lamentablemente si no haces un poquito más de esfuerzo, si no lo empiezas a trabajar de forma personal van a pasar dos cosas: es muy probable que no llegues a la final o llegas a la final y cargar con el peso de perjudicar al equipo”, manifestó el expresentador de “Combate”.

Díaz lanzó una advertencia a la supuesta enamorada de Mario Irivarren. “O reaccionas o lamentablemente la que se va a ir del programa eres tú, no yo”, agregó Gian Piero.