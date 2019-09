Edwin Sierra revela que centro comercial no quiso proyectar su película

Edwin Sierra sorprendió a los usuarios de redes sociales y admiradores al enterarse que conocido centro comercial no quiso proyectar su película “¿Mi novia es él?”. El actor cómico manifestó que dicho ‘Mall’ que rechazó su filme se encuentra en Lima.

El locutor de radio reveló que en su delante le dijeron que su cinta no podía se emitida en el concurrido centro comercial porque era “popular”

“Pregunté y ¿por qué nuestra película no sale en este centro comercial? No, porque tu película es popular y tú eres un artista del pueblo y no reúnes las características”, contó Edwin Sierra al diario Ojo.

“Lamentablemente aquí muchos peruanos tenemos doble discurso, pero cuando le tocan la puerta, a veces uno cree que eso quedó en el pasado, por el color de piel, el que eres provinciano, a muchos les ocurre eso", acotó la expareja de Milena Zárate.

“Se van a dar cuenta, es uno que está en la avenida Javier Prado. No obstante, todo mi pueblo va a visitar, todos mis paisas se van a comprar sus ropas, mis paisas gastan más, pero siempre nos segregan, espero que eso cambie por el bien del país”, externalizó Edwin Sierra.

Gregorio Pernía habla sobre el maltrato que sufrió Edwin Sierra

Por su parte, Gregorio Pernía se mostró incómodo por lo sucedido con su compañero de reparto en la película “¿Mi novia es él?”.

“Dijeron que el señor Edwin Sierra no cumplía el ‘target’ para presentar la película en ese centro comercial, porque era de color de piel diferente, porque era cholo, porque venía de estrato bajo, al hombre le negaron la entrada (...) No hay una guerra más grande, ¿la violencia más grande sabe cual es? La diferencia de estratos sociales”, expresó el actor colombiano.