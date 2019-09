Anelhí Arias revela qué dijo Dayron Martín sobre su show erótico

Hace unos días, Anelhí Arias dejó boquiabiertos a sus fans luego de que el programa “Magaly tv, la firme” difundiera un video en el que ella aparecía realizando un show semidesnuda en un centro nocturno de la capital.

Tras la publicación de estas imágenes, varios personajes de la farándula mostraron opiniones divididas. Mientras unos se mostraron a favor de este trabajo, otros criticaron duramente a la bailarina.

Al enterarse de esto, la propia Anelhí Arias salió al frente para defender el show que realiza por las noches. “Yo hago todo, soy una persona versátil, son 45 minutos de show, luego soy completamente tímida, me pongo buzo y soy una mujer normal y una madre normal”, manifestó para el diario Ojo.

La polémica figura aseguró que no está haciendo nada malo, y que solo se sentiría avergonzada si cometiera algún delito.

“No solamente lo hago yo, lo hacen muchísimas chicas. Yo lo hago frente al público, no a escondidas. Yo no hago nada malo porque malo sería robar, extorsionar o hacer cosas después del show”, indicó.

Anelhí Arias también sorprendió al revelar qué fue lo que dijo Dayron Martin, su expareja y padre de sus dos hijas, cuando se enteró del tipo de presentaciones que realizaba. “Recibí una llamada a través de terceras personas por parte de Dayron, en la que me dijeron ‘por qué hacía esos shows’, pero él me conoció trabajando, quiero llevar la fiesta en paz con él”, señaló.

Además, aseguró que también se tomará el tiempo de explicarle a sus hijas cómo es su trabajo, para que estas no se vean muy afectadas emocionalmente.

"No tienen por qué (reaccionar mal) pero yo les voy a hablar, él mal papá, no es, me imagino que no me deja hablar con ellas porque está despechado, no quiere tener comunicación conmigo, pero yo le digo que todo esto es por el futuro de mis hijas porque no voy a trabajar así toda mi vida”, expresó.