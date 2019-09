Alondra García Miró asegura que no habrá boda con Paolo Guerrero

Alondra García Miró se encuentra atravesando por un buen momento en su vida en el plano sentimental y emocional, pues vive un romance con Paolo Guerrero y, además, está próxima a inaugurar su restaurante Mercatto Verde.

La modelo y actriz ofreció una entrevista al programa “En boca de todos”, donde brindó detalles sobre su sus proyectos y también de su vida personal.

Al ser consultada sobre su supuesta boda, la ‘ojiverde’ fue clara al asegurar que por el momento no existen planes de matrimonio, pues se encuentra completamente enfocada en continuar creciendo profesionalmente.

“Eso es mentira, yo ya lo he dicho varias veces. No sé de dónde han sacado ese rumor pero no es verdad. No hay planes de matrimonio, por ahora no", aseveró.

Alondra García Miró y Paolo Guerrero

Alondra García Miró explicó que necesita tiempo para trabajar en el crecimiento de su restaurante Mercatto Verde, el cual será inaugurado este jueves. “Estoy enfocada en mi trabajo, en mi carrera, en que Mercatto sea un éxito, en seguir trabajando, empujando el barco siempre”, indicó.

Alondra García Miro y Paolo Guerrero juntos en Brasil

Por otro lado, la modelo aclaró que su negocio es una sociedad con una amiga, y que Paolo Guerrero y un amigo suyo decidieron tomar el segundo piso para otro negocio.

“Nosotros hicimos el concepto del segundo piso porque la casa era enorme, dijimos para hacer otro negocio, y ver quién lo quería tomar, y ahí entraron ellos y bacán. Lo máximo, súper chévere que estemos todos como equipo”, expresó.

Alondra García Miró festeja gol de Paolo Guerrero

El pasado 31 de agosto, Alondra García Miró celebró de forma efusiva el tanto que anotó Paolo Guerrero durante el enfrentamiento de su equipo, el Internacional de Porto Alegre, con el Nacional de Uruguay.

Cabe destacar que el gol del ‘Depredador’ logró la clasificación de su equipo de fútbol a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019.