The Weeknd luce radical cambio de look tras ruptura con Bella Hadid

A pocas semanas de la ruptura de The Weeknd y Bella Hadid, el cantante lució irreconocible con su nuevo look en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Fue a principios de agosto cuando la pareja decidió poner fin a su relación. Desde ese entonces, la modelo Bella Hadid ha robado miradas en la actual Semana de la Moda en Nueva York. Y por su parte, el intérprete de ‘Starboy’, lo ha hecho en Toronto.

The Weeknd le dijo adiós a la barba y a las rastas que fueron parte de su look durante todos los años de su carrera musical, para optar por un peinado afro y bigote.

El radical cambio del cantante de ‘Call Out My Name’, canción que le dedicó a Selena Gomez, ha sido punto de burlas en las redes sociales, donde incluso se le ha comparado con el famoso Lionel Richie.

Cabe resaltar que Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd, será parte de una nueva comedia dramática ‘Uncut Gems’, por lo que fue invitado especial de la alfombra roja.

En agosto, el amor entre la top model Bella Hadid y el cantante Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, tuvo su segunda ruptura en cuatro años de relación. La revista US Weekly confirmó que la pareja ya no están juntos.

En la primera separación, The Weeknd inició un romance con Selena Gomez durante algunos meses de 2017.

“Están en distintos lugares ahora, físicamente y mentalmente. Bella está preparándose para sus compromisos en fashion week y Abel está trabajando en su música y en su próximo debut como actor”, declaró una fuente cercana de la expareja.