Giuliana Barrios: “John Kelvin está separado, pero no es mi tipo”

Luego que Giuliana Barrios fuera captada divirtiéndose al lado John Kelvin en una reunión, surgen muchas dudas sobre la verdadera relación que mantienen ambos.

Ante esto, la excandidata al Miss Perú rompió su silencio y reveló que el músico se encuentra separado de su esposa y madre de sus cuatro hijos.

“Lo que yo sé es que él estaba separado. Salí con mis amigos a una parrillada, después nos pasamos en una discoteca y luego me fui (...) Yo he hablado con él, pero es un tema donde no me puedo meter. No sé cuánto tiempo (está separado), pero si lo está", comentó para Mujeres al mando.

Además, aseguró que entre ellos solo existe una amistad, pues él no es su tipo.

“Nosotros nos conocimos hace e tiempo y luego nos hicimos amigos. Él me va a ayudar en algo, es muy buena onda (...) Para empezar John (Kelvin) no es mi tipo, es demasiado joven para mí”, añadió.