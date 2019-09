John Kelvin responde a Tongo: “Te veo bien,y si fuera tú, me pondría a chambear”

Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como Tongo, sigue en el ojo de la tormenta tras hacerse público su estado de salud. Sin embargo, una reciente actividad en sus redes sociales sobre los nuevos videoclips que lanzaría en las próximas fechas, han hecho que varias figuras de la farándula se pronuncien sobre la enfermedad que lo aqueja.

En la reciente edición “Válgame Dios”, Janet Barboza y John Kelvin hablaron sobre la supuesta victimización del popular Tongo. Ambos panelistas tuvieron puntos de vista distintos, pero sí coincidieron en el mal actuar que expuso en el programa “Magaly TV, la firme”.

“Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pienso yo que él actuó de una manera, en ese momento, no pensó y la contraparte (Magaly Medina) reaccionó de la manera que reaccionó en su momento. Si él está delicado de salud, espero que se recupere, porque Tongo no es un personaje ‘pichirruchi’", manifestó el cumbiambero.

En ese contexto, John Kelvin cree que Tongo está bien de salud y le recomienda buscar a las personas con las que trabajó para que se incorpore al mercado laboral.

“En el video último que ha puesto, yo lo veo muy bien. Tongo, yo te veo muy bien, ojalá te sigas recuperando anímicamente y en tu salud. Yo si fuera tú, me pongo a chambear”, expresó el cantante.