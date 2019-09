Melissa Klug revela lo que hizo su hijo tras enterarse del viaje de Jefferson Farfán y Yahaira

Melissa Klug se comunicó por teléfono con el programa de Magaly Medina para pronunciarse sobre el reciente viaje de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia a Cuba.

Según contó la empresaria, ella se encuentra un poco mortificada por sus dos hijos y especialmente por Adriano, quien ya es consciente de las “prioridades” de su padre, el reconocido futbolista Jefferson Farfán.

Además, Melissa reveló que uno de sus hijos le habló para contarle sobre el reciente viaje de su padre. “Es una lástima para mis hijos porque ellos entran a Internet y eso ya no se lo puedo ocultar. Ayer el mayor me ha llamado para contarme y le dije: ‘¿sabes qué hijo? olvídate y no lo veas’. Difícil situación, él (por Jefferson Farfán) puede viajar y hacer sus paseos con las personas que él quiere porque tiene el derecho, pero en este caso hay dos pequeños que son prioridad", señaló Klug.

"Sus hijos no se han ido de viaje con él sino conmigo. Yo me los he tenido que llevar de viaje de vacaciones y eso que con condiciones, quitándome prioridades y actividades para ellos”, agregó.

En otro momento de la conversación telefónica con “Magaly TV, la firme”, Melissa Klug recalcó que cada vez que viaja con sus pequeños, ella se responsabiliza de sus propios gastos.

“Yo pago mi pasaje cuando me llevo a mis hijos de viaje. Yo pago mi pasaje, pago mi paquete, yo le pago las actividades a mis hijos y él le ha reprimido hacer actividades por el hecho que está lesionado y porque no está recibiendo una mensualidad, pero sí genera dinero para llevarse a otras personas”, señaló.

Ver entrevista completa de Melissa Klug en “Magaly TV, la firme”