Antonio Banderas revela que ataque al corazón le ayudó en película de Pedro Almodóvar

Antonio Banderas estuvo un breve tiempo alejado de la actuación luego de sufrir un paro cardíaco en enero 2017. Recién ahora, el actor español decidió abrirse y revelar lo importante que fue este hecho en los últimos años de su vida, así como esto influenció en su caracterización del personaje en la película “Dolor y Gloria”.

En una entrevista concedida a la revista “People”, Antonio Banderas revela cómo el ataque al corazón tuvo gran influencia para actuar en la nueva cinta del aclamado director español Pedro Almodóvar:

“Me cambio de cierta manera y Pedro (Almodóvar) lo detectó. Él lo vio y dijo ‘no escondas esta cosa que tienes ahora después de tu problema cardíaco, no la escondas, creo que el personaje puede usar eso porque está lleno de dolor y muchas enfermedades y soledad’”, aseguró Banderas.

Sin embargo, Antonio Banderas relató la importancia de esto ya que sufrir el paro cardíaco le ayudó a entender muchas cosas de la vida, como de su propia existencia: “Después de un ataque al corazón recibes una cantidad de información sobre lo que es la vida que es muy difícil de describir con palabras”.

Sin embargo, Antonio Banderas resalta las enseñanzas que atravesar por este hecho traumático le dejó a todo nivel:

“Te vuelves más crudo. Eliminas cosas que crees que eran importantes en tu vida; dinero, por ejemplo. Te das cuenta que el dinero es solo un proceso intelectual. Las cosas que son realmente importantes aparecen de unas maneras, verdaderamente, interesantes”.

Es importante recordar que este ataque cardíaco se dio en enero de 2017 mientras el actor español se encontraba realizando ejercicios. En ese entonces, no salió a los medios de comunicación a dar declaración alguna hasta marzo de dicho año: “Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero, pero no fue grave y no causó ningún daño”, explicó Antonio Banderas.