Alejandra Guzmán llora al enviar mensaje de reconciliación a su hija Frida Sofía

Tras su claro distanciamiento de su hija Frida Sofía, la cantante Alejandra Guzmán accedió a una exclusiva entrevista para “Al Rojo Vivo” de Telemundo.

En esta conversación, la cantante mexicana expresó sus deseos de reconciliarse con su única hija y aprovechó las cámaras de televisión para enviarle un mensaje.

“La conozco y sé que es una niña buena porque yo la parí... La extraño y me duele mucho que ella se haya encerrado en Miami y que no venga en Navidad a ver a la familia, ni a ver a mi mamá, ni a mi papá, ni a mí, ni a nadie”, expresó Alejandra Guzmán entre lágrimas.

“Todos estamos llenos de dolor por todo lo que está pasando y yo entiendo a Frida, pero como madre le pediría que pensara en las cosas y que se diera cuenta de que lo único que tenemos es la familia”, agregó en otro momento.

Además, Alejandra Guzmán se refirió a los rumores de su acercamiento con la expareja sentimental de Frida Sofía, Christian Estrada, y desmintió que haya algo más que una relación profesional.

“Yo trabajo con Antonio y Jesús Estrada, ellos son los hermanos gemelos de Christian (expareja de Frida), pero él llegó a la casa de sus hermanos y no fue a verme a mí... Yo tampoco le pedí de que viniera y no lo invité (a su fiesta de cumpleaños). Ahora, puede verse mal, pero yo no lo escondí en ningún lado”, explicó la cantante mexicana.

“Él (Christian Estrada) me pidió ayuda para Frida y eso se me dio muy noble, pero ya no me gustó la manera en que ha expuesto toda su intimidad porque eso no le importa a nadie más que ellos dos”, añadió.

Ver entrevista completa de Alejandra Guzmán para “Al Rojo Vivo”

La cantante Alejandra Guzmán en entrevista para la cadena Telemundo, donde habló del distanciamiento con su hija Frida Sofía.