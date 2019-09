Catherine Fulop revela que casi fue violada cuando tenía 19 años

La actriz y modelo Catherine Fulop reveló que antes de ser Miss Venezuela (1986), un hombre que conocía intentó violarla. “Esto fue hace muchos años y no sé cómo salí… Yo tenía ya 19 años, iba a la universidad, tenía mi auto.. No sé, como que me agarró de tonta... era una persona conocida del club donde yo iba, me iba a acompañar a un casting”, relató Fulop al programa argentino Pamela a la tarde.

Según contó Fulop, aquella vez, ambos iban a ir en dos autos al lugar, pero que él la convenció de que fueran solo en uno: en el de él. “Fuimos a un canal de televisión y en frente del canal hay un hotel, pero yo no sabía qué era eso, nunca había ido ni a ese canal de TV, ni a ese alojamiento”, aseguró la actriz tras detallar que cuando el hombre ingresó su auto al estacionamiento del hotel, ella empezó a preocuparse, pero él la tranquilizó diciéndole que en el cuarto ‘iban a maquillarla para la prueba’.

Sin embargo, una vez en el cuarto comenzaron a forcejear. “En un punto él saca un arma, me la pone en la cabeza y me dice: ‘Qué son cinco minutos para ti’. Y yo le dije: ‘Bueno, es mi vida, así que mátame’”, declaró Fulop, quien señaló que en ese instante pensó en sus padres. “Yo decía, pobrecita mi mamá, mi papá, que mañana me van a encontrar en la calle en una zanja muerta. Pensaba que me iba a matar por estúpida, porque la verdad me sentía tan idiota, porque siempre me cuidé mucho”, indicó.

Según Catherine Fulop, se sentía culpable por no seguir los consejos que siempre le dio su madre, de no subirse a autos con extraños. “La verdad es que no sé cómo zafé… empecé yo como a hablarle bien, a decirle que lo conocía, y ahí él como que empezó a reaccionar. Y yo le dije que además era agradable, que me encantaba -mentira-, que capaz empezábamos una amistad, y después veíamos y salíamos… Eso es lo que recuerdo de un hecho terrible que me pasó. Nunca se lo conté a mi mamá. Se lo conté al que era en ese momento mi pareja y bueno, estaba rabioso, trataron de buscar al tipo. Yo nunca más lo vi, después de ese episodio desapareció”, añadió la actriz tras señalar que ha tenido que vivir con ese miedo hasta el día de hoy.