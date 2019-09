Olinda Castañeda dice “le dejo mis sobras” a Tilsa Lozano por salir con su pareja

La empresaria Tilsa Lozano, quien es una de las integrantes del jurado de “El artista del año”, se ha mantenido alejada de las relaciones amorosas luego de terminar con el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo.

Ella ha preferido dedicarse a su trabajo y crianza de sus hijos en lugar de salir con personas para intentar iniciar un romance, según lo anunciado por medio de su cuenta personal de Instagram.

Recientemente, las cámaras del programa “Magaly TV, la firme” lograron captar a la modelo Tilsa Lozano con Jackson, la pareja de Olinda Castañeda, su enemiga pública desde hace varios años.

Las imágenes que presentó el programa de Magaly Medina muestra a la empresaria y a la pareja de Olinda Castañeda ingresando a un exclusivo restaurante de la Costa Verde en compañía de unos amigos.

Luego de disfrutar de unas bebidas, el grupo se dirigió a una discoteca. Las cámaras lograron captar a Tilsa Lozano riéndose por lo que le decía Jackson. Ellos entraron juntos a una discoteca donde fueron recibidos por los agentes de seguridad.

Olinda Castañeda le recuerda su pasado a Tilsa Lozano

El programa “Magaly TV, la firme” presentó unos audios de la primera reacción de Olinda Castañeda al enterarse que su pareja fue captado junto a Tilsa Lozano en un restaurante y discoteca.

“Yo sabía que iba a pasar esto. De todas maneras iba a pasar algo. Claro, ya lo notaba raro. Esta chica sabía que yo tenía una relación con él y obviamente ella tiene una fama de no tener escrúpulos. De meterse en relaciones, entonces, no me sorprende. Pero bueno, ahí le dejo mis sobras".

Sobre un posible enfrentamiento por lo ocurrido, Olinda Castañeda especificó que “no está en el nivel” de Tilsa Lozano, agregando que “no se va a meter en su nivel porque no va a robar maridos. Es chamba de ella, no mía".