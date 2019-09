Priyanka Chopra revela por qué no acompañó a Nick Jonas en los VMAs

Durante la última gala de los MTV VIdeo Music Awards 2019, Nick Jonas fue víctima de una serie de memes a nivel mundial luego que asistiera a dicha ceremonia sin el acompañamiento de su esposa Priyanka Chopra. Semanas después de lo sucedido, la actriz hindú confesó estar arrepentida no haber acompañado a su esposo y que este fuera sinónimo de burlas en redes sociales.

Dicha edición de los MTV Video Music Awards será recordado por hechos muy particulares como la reaparición de Miley Cyrus en los escenarios tras la separación con Liam Hemsworth, la presentación en vivo de Camila Cabello y Shawn Mendes con su “casi” beso y a Nick Jonas que celebraba solo mientras sus otros dos hermanos estaban acompañados de sus respectivas parejas.

En dicha gala, los Jonas Brothers se llevaron el “moon man” en la categoría de Mejor Canción Pop por el tema “Sucker” y Nick Jonas no tuvo pareja con la cual celebrar, lo que lo convirtió en el blanco de crueles menes que duraron prácticamente una semana entera.

Muchos especualaron que Nick Jonas asistiera solo a los MTV Video Music Awards 2019 se debía a una pelea con su esposa Priyanka Chopra, pero lejos de esto, la actriz de Bollywood aseguró que no se encontraba bien.

“Me enfermé ese día, por eso no fui a los VMAs... se suponía que sería algo divertido... creo que Nick se sentía mal porque él estaba ahí y yo no me sentía bien. Los estaba viendo desde el sillón. Cuando ganaron, al ver su cara, me sentí muy ‘uy, debí haber estado ahí’, pero enfermé. Lo vi en su cara”., comentó Priyanka Chopra a Entertainment Tonight.

Para contrarrestar los crueles memes que sufrió Nick Jonas tras los MTV Video Music Awards, la propia Priyanka Chopra realizó ediciones digitales para colocarse al lado de su esposo, lo que fue el deleite de los internautas de las redes sociales, en especial, Instagram.