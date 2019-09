Karen Schwarz indignada con ex de Adolfo Bazán tras declaraciones sobre video íntimo

Tras difundirse los videos comprometedores de Adolfo Bazán en el programa de “Magaly TV, la firme”, diversos medios de comunicación han buscado a la expareja del abogado para escuchar sus descargos sobre el material audiovisual que agravaría la situación del agresor de Macarena Vélez.

En declaraciones para radio Exitosa, Valeria Flores se defendió luego que se hiciera viral el video que fue difundido en la producción de Magaly Medina. Sin embargo, Karen Schwarz tuvo inesperada reacción al volver a presentar dichos audios en la reciente emisión de “Mujeres al mando”.

“¿Se defendió?,¿trató de defenderse?,¿se confundió?, ¿se enredó? Mejor lo escuchamos y luego lo comentamos”, manifestó la conductora con evidente ofuscación.

“¡Sí! (ha tenido una relación con Adolfo Bazán). Ustedes han visto la parte en la que jalo a la chica esta, porque me tiró a la piscina. Estábamos jugando en la piscina, y yo estaba bajo efectos del alcohol (...) Ella se va al día siguiente a las 7 la noche. Nadie la obligó a quedarse, nadie la obligó a irse con nosotros", argumentó Valeria Flores, la expareja de Adolfo Bazán.

Karen Schawrz se mostró incómoda con las confusas declaraciones de la ex de Adolfo Bazán. (Foto: captura)

“Él no las contactaba, porque yo estaba ahí (en el box). No soy reclutadora. No tenía conocimiento que este video se iba a divulgar”, acotó.

Al ser cuestionada si se solidariza con las víctimas de Adolfo Bazán, quien intentó propasarse con la exparticipante de “Esto es Guerra”, Macarena Vélez, la ex del abogado prefirió mantenerse al margen.

“Yo no quiero exponerme, yo tengo familia. Por favor, ya no me sigan llamando. Ya no quiero saber nada de nada”, respondió.

En tanto, Karen Schwarz, con evidente incomodidad, comentó sobre las confusas respuestas que dio la exnovia del abogado.

Giovanna Valcárcel se mostró incrédula tras las declaraciones de Valeria Flores.(Foto: captura)

“Ella nunca dice ‘sí’ ni ‘no’. Hay dos opciones: una; le teme a Adolfo Bazán o; dos, ella si es parte “de” y sí aplaude lo que Adolfo Bazán ha estado haciendo. Yo espero que no sea así por salud mental, porque siento que ella está muy atemorizada por lo que Adolfo le haya hecho o dicho”, expresó la conductora de “Mujeres al mando”.

Finalmente, Giovanna Valcárcel también se sumó a opinar tras las contradictorias declaraciones de la ex del letrado.