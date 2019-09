Josetty y Gennesis Hurtado lucen irreconocibles por primera vez juntas en televisión

Josetty Hurtado y Gennesis Hurtado aparecieron por primera vez juntas en televisión nacional tras radicar en Los Ángeles. Las hijas del popular presentador ‘Chibolin’ lucieron irreconocibles al incursionar en el mundo de la belleza y de las influencers.

“Ella ha estado de visita en el programa de mi papá, por eso este momento es muy importante, de compartir con mi hermana menor”, comentó Josetty luego de ingresar al set de “En boca de todos”

Por su parte, Gennesis Hurtado, de 19 años, aseguró estar feliz de trabajar con su hermana mayor y envió un saludo en inglés, pues ella nació y creció en Estados Unidos.

Las llamadas “Kardashian peruanas” han conseguido seguidores en Instagram gracias a sus tutoriales de maquillaje, cambios sorprendentes de apariencia y tips de moda.

"Cuando voy a un evento de belleza, los influencers son mexicanos. Yo puedo decir, soy la única peruana. La moda allá llega primero y es más agresiva, o te ajustas y te atreves", expresó la también actriz.

La fama de las hijas de Andrés Hurtado en Instagram ha conseguido lograr más de medio millón de seguidores. La mayor de las hermana explicó que tiene un estudio de grabación y que son 50 las marcas reconocidas que auspician sus videos.

Josetty Hurtado habla sobre su antes y después

Josetty Hurtado, actriz e influencer, aseguró que no esconde su pasado y que no le afecta haber cambiado de forma radical.

“Yo nunca jamás he borrado mi pasado, más bien me parece que es bueno para incentivar a las jovencitas, sobre todo cuando estás en el ojo público, no todos somos fuertes”, dijo la hija mayor de Andrés Hurtado.

Además reveló que no calificaba para someterse a una banda gástrica. “Era literal aprender a reconocer mi cuerpo, saber qué cosas tenía que evitar y hacer mucho deporte”, contó la actriz de ‘Mi amor el wachiman’