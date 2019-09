Joaquin Phoenix rinde homenaje a su hermano en Festival de Toronto

A su arribo al Festival de Cine de Toronto, el actor Joaquin Phoenix habló sobre el Joker, pero también rindió homenaje a su hermano River, quien según reveló, se convirtió en su mayor inspiración para llegar al cine.

“Cuando tenía 15 o 16 años, mi hermano River llegó a casa del trabajo y tenía una copia VHS de una película llamada ‘Toro Salvaje’, me sentó y me hizo verla. Y al día siguiente me despertó y me obligó a verla de nuevo. Y dijo: ‘Vas a comenzar a actuar de nuevo, esto es lo que tienes que hacer’. Él no me preguntó, me lo dijo. Y estoy en deuda con él por eso porque la actuación me ha dado una vida increíble. Me siento abrumado al pensar en todas las personas que tuvieron una influencia tan profunda en mí”, dijo el actor sobre el escenario.

River Phoenix fue una de las grandes promesas de Hollywood en los años ’90. A su corta edad, ya se había convertido en ganador en el Festival de Venecia y fue nominado al Oscar y al Globo de Oro. Algunas de sus películas más destacadas fueron “Cuenta conmigo” (1986), “Idaho: el camino de mis sueños”, “Indiana Jones y la última cruzada” (1989) y “Un lugar en ninguna parte” (1988). Lamentablemente, su adicción a las drogas causó su muerte por sobredosis cuando sólo tenía 23 años.

Su hermano Joaquín, ha seguido por esa misma senda, destacando desde hace muchos años como actor, al punto que ya ha obtenido tres nominaciones al Oscar, ha ganado un Globo de Oro y la Copa Volpi en el Festival de Venecia. Es más, ahora se perfila como uno de los favoritos para obtener la anhelada estatuilla dorada a Mejor Actor en febrero próximo por interpretar al Joker.