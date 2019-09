España despide a Camilo Sesto

Miles de fans se dieron cita desde ayer por la mañana, a las puertas de la capilla ardiente, para dar su último adiós a Camilo Sesto. En las colas acompañaron la despedida cantando ‘Vivir así es morir de amor’ o ‘Perdóname’, portando fotografías, flores y hasta mostrando tatuajes en honor al cantante, compositor y productor musical. Acudieron también políticos, artistas y Camilo Blanes, su único hijo. “Todavía no me ha caído la noticia ...sabía algo (que estaba mal) pero no pensé que iba a ser tan pronto. Mi padre y yo... es que hay poco que puede describirte. Lo admiro y lo admiraré por siempre. ¿Un último recuerdo? Todo, todo de él ha sido bueno para mí”, dijo a Telecinco, evidentemente conmovido.

“El hermano y las sobrinas de Camilo van a estar a su lado y eso me alegra mucho, porque ha sido una relación un poco dura”, declaró la reportera Lydia Lozano sobre Blanes, quien a sus 35 años tiene pensado continuar su carrera como músico. Sin embargo, la polémica se generó porque el joven fue llevado por un representante, que al parecer habría financiado el vuelo de México a Madrid. “Ese chico no tenía un billete (...). Tiene mucha falta de cariño”, agregó Lozano.

El hermetismo del intérprete de ‘Piel de ángel’ sobre hablar de su vida privada hizo que algunas reseñas apuntaran a ello. De hecho, Andrea Bronston, hija del gran productor de cine de Hollywood Samuel Bronston, confirmó en Telemadrid que tuvo una relación con él. “Tuve una relación personal con Camilo. Y no voy a decir nada más. El resto me lo quedo para mí”. El País en el artículo “Camilo Sesto, el hombre que cantó al amor y no lo encontró” agregó: “Fue un mitómano y cultivó el misterio alrededor de su vida”.

Más allá de la polémica, según la prensa española, la cantante Marta Sánchez fue una de las más afectadas y lamentó que en España no se hagan homenajes en vida "a gente que vale tantísimo". "Es una injusticia enorme en el mundo de la cultura española". La intérprete, que grabó un disco tributo a Camilo Sesto, explicó en su cuenta de Instagram, que demoró en pronunciarse porque le costó asimilar la partida del músico.

“De Camilo, lo primero que me sale decir es que era una persona extremadamente sensible, excepcional, amable, entregado...Dotado de un “don” fuera de lo común en su modo de interpretar, de componer, de producir música. Su voz era única, poderosa, ¡Irrepetible..! Me entristece y me conmueve que los jóvenes de hoy no conozcan este gran legado y al artista. Hoy sonará en mi casa su música. Y le mostraré a mi hija las joyas que por suerte dejó al mundo”.

Raphael: “Qué bueno que haya existido”

Raphael publicó una sentida columna en ABC.es, en homenaje a su amigo. “La pérdida es enorme, irreparable. Tenía una personalidad marcada –todos tenemos la nuestra– y esa fuerza explica también que haya llegado a tanta gente, en tantos lugares y durante tanto tiempo. Sus canciones han calado muy hondo. Es la banda sonora de varias generaciones. Era una persona de una bondad superlativa. La prueba de lo maravilloso ser humano que era está en cómo se portó conmigo cuando estuve enfermo, siempre cercano y pendiente. Con él y el recordado Nino Bravo –que lamentablemente murió tan pronto– ayudamos a configurar una época de la música. Es un vacío muy grande el que nos deja Camilo Sesto, pero también pienso: qué bueno que haya existido. El vacío lo llenará su música, que existirá sin duda por muchos años”.