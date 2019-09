Xoana González envía indirecta a Rodrigo: “¡Qué patético! Pedirle a la ex para regalarle a la nueva”

Xoana González se presentó en la reciente emisión del programa “Válgame Dios”, donde no se quedó callada y opinó sobre la reciente ruptura que habría tenido Sheyla Rojas con el empresario libanés Fidelio Cavalli.

“Mi experiencia dice que no hay que devolver los regalos (haciendo alusión a la cartera que el libanés le dio a Sheyla Rojas), porque después aparecen con la otra”, manifestó la ex ‘chica dorada’.

En otro momento, la modelo argentina pecó de infidente y expuso detalles de quien sería la nueva conquista del fisicoculturista Rodrigo Valle, su expareja.

“Hoy vine modo maldita, porque dormí pocas horas. Me levanté con el pie izquierdo. Hay que hacerle un Instagram para ese regalo para ver donde termina. Que voy a regresar con él (Rodrigo Valle), ya tiene otra”, reveló Xoana González.

En ese contexto, la irreverente modelo dio algunas pistas sobre la identidad de la nueva conquista de Rodrigo Valle, su exesposo.

“Una amiga le devolvió unas cosas que le pidieron y aparece en los oídos de la nueva, y la nueva me manda besitos. Tampoco le hagamos famosa, lo que faltaba (...) Que patético que le estén pidiendo las cosas”, indicó la argentina.

“¡Qué triste, qué patético pedirle a la ex para regalarle a la nueva!”, argumentó la ex 'chica dorada’, aludiendo el comportamiento de su ex Rodrigo Valle.

Finalmente, Xoana González dejó en claro que no tiene la mínima intensión de regresar con el modelo. "No, estoy segura. Mañana viene mi papá para prohibirme hasta mandar mensajes. Estoy más fuerte, pero gracias a Dios a la otra persona ya no le importo más. Yo quiero uno nuevo”, expresó.