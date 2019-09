Scarlett defiende a Woody Allen y la hija del director dispara contra ella en Twitter

La presunta autoría de violación por parte del director de cine Woody Allen contra su propia hija sigue remeciendo la atmósfera del séptimo arte. Esta vez, la intérprete Scarlett Johansson se sumó al rodeo, pero -en este caso- para negar la culpabilidad del cineasta, lo cual, enervó a la progenitora del mismo.

El caso que inició en 2018 se redujo a dos frentes. En un extremo, Dylan Farrow, la hija de Woody Allen, se ha dedicado a acusar desde todas las tribunas posibles a su padre de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía tan solo 7 años de edad. Al otro lado, el guionista, por su parte, cada vez más censurado, se empecinó en negar tajantemente la veracidad de la denuncia.

Conforme avanzó el tiempo, muchos actores de alto calibre como Natalie Portman, Mira Sorvino, Greta Gerwing, Timothée Chalamet, entre otros, le dieron la espalda al genio de Manhattan y expresaron su apoyo a la presunta agraviada Dylan Farrow. Sin embargo, no todo es gris para el director. Scarlett Johansson, en una entrevista realizada a una cadena internacional, confesó su escepticismo respecto a la acusación.

“Amo a Woody. Le creo y trabajaría con él en cualquier momento”, declaró la actriz. Este comentario que, al parecer, no cayó nada bien provocó que la denunciante, Dylan Farrow, proteste a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Porque si hemos aprendido algo de los dos últimos años es que definitivamente debes creer a los depredadores masculinos que ‘mantienen su inocencia’ sin ninguna duda”, escribió Farrow. Y cerró el anuncio diciendo que “Scarlett tiene un largo camino por recorrer para comprender el tema que dice defender"

Fuente: cuenta oficial de Twitter de Dylan Farrow

Lo único cierto del caso es que el director Woody Allen, creador de películas memorables como Medianoche en París y Dos extraños amantes, está contra las cuerdas después que varios grupos a favor de la defensa sexual de las mujeres como Me Too distribuyera su supuesta responsabilidad. Hasta el momento no se sabe, a ciencia cierta, cuál será el desenlace de la denuncia contra él.