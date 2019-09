Pedro Suárez Vertiz afirma que se parece a Mark Ruffalo: “El hombre era un Arena Hash”

Pedro Suárez Vértiz generó una ola de comentarios tras publicar la fotografía del productor estadounidense Mark Ruffalo en blanco y negro y compararse físicamente con él. A través de Twitter, el exintegrante de la recordada banda de rock y pop peruana Arena Hash plasmó a un joven Ruffalo en el ciberespacio, aduciendo que en un inicio no creía en la gran similitud que ambos tenían hace muchos años.

El cantante aseguró que la gente siempre ha resaltado su parecido físico con el también actor de “De los 13 a los 30”, pero que él no lo veía así hasta ver una de sus fotografías de antaño. Todo se desprendió desde que Mark Ruffalo publicara una instantánea en su cuenta de Instagram en la que aparenta una edad que no pasa los 25 años, por lo que el intérprete del “Tema del adiós” ha encontrado un parecido.

“Siempre me han dicho que me parezco al actor norteamericano Mark Ruffalo, el Hulk de Marvel. Yo la verdad no le vía nada, porque él es un tipo ancho y de rostro más bien lleno. Pero hace poco publicó una foto suya de chiquillo y ¡wow! El hombre sí que era un Arena Hash”, se lee el tuit de Pedro Suárez Vértiz.

En mensaje del intérprete de “Lo olvidé” se ha vuelto viral en cuestión de horas y, mientras que algunos respaldaron el parecido entre Mark Ruffalo y el cantante peruano, otros decidieron hacer las comparaciones odiosas que deslindan a los artistas.

Arena Hash marcó época

En 1985, Pedro Suárez Vértiz, Patricio Suárez Vértiz, Alex Kornhuber y Arturo Pomar formaron la banda de rock y pop peruana Arena Has, a la que se sumó tres años después el destacado actor Christian Meier.

La primera vez que sonaron en la radio fue en Doble Nueve con su canción titulada “Difamación”, y pronto se posicionaron en los primeros lugares en los rankings musicales. Con el transcurrir de los años, cada uno de los integrantes tomaron rumbos distintos, siendo Pedro Suárez Vértiz y Christian Meier los que obtuvieron un nombre en el mundo del entretenimiento.