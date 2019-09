Productor de “Esto es guerra” sobre Nicola Porcella: “Espero que tome la ayuda necesaria”

Nicola Porcella protagonizó hace unas semanas, unas escenas de violencia verbal contra su expareja Angie Arizaga en la salida de una discoteca.

Tras dicha agresión a la excompetidora de “Esto es guerra”, el ‘guerrero’ fue separado del programa de competencia y anunció su alejamiento definitivo de los realities.

Dicha información fue confirmada por Peter Fajardo, productor del espacio televisivo de América Tv, en entrevista con el diario Trome.

Peter Fajardo

"Nicola fue separado y está descartado. Ya terminó su ciclo en ‘Esto es guerra’, pero es un personaje al que queremos mucho porque empezó con nosotros", acotó.

Así también consideró que al exchico reality se le dieron todas las oportunidades pero no supo aprovecharlas. Por tal razón, le dio un valioso consejo.

"Es joven, como él mismo dijo, le sorprendió la fama y uno no sabe cómo va a reaccionar. Espero que tome la ayuda necesaria", expresó.

“(Con esta ayuda necesaria) espero se mejore y esté bien. ‘Esto es guerra’ es un formato exitoso que se vende a otros países y se debe cuidar”, finalizó Peter Fajardo.

Nicola Porcella

Nicola Porcella anuncia su retiro de los realities

Como se recuerda, el 'guerrero histórico' declaró hace unos días en el programa "Válgame dios", su retiro de los programas de competencia, y aseguró no volver a participar en uno de ellos.

“Doy mi palabra que no piso más un reality de competencia. Definitivamente, hay cosas que no me gustaron y situaciones que no estaba de acuerdo. Tengo 31 años y es una etapa cerrada. Me jugó en contra estar en un reality porque me expongo mucho”, aseguró.