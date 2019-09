Exponen a Galilea Montijo en video íntimo tras hackeo de teléfono

La reconocida presentadora mexicana, Galilela Montijo, ha sufrido el hackeo de un video que luego fue colgado a Instagram donde se ve a la también actriz en una escena muy íntima donde se está acomodando uno de sus vestidos cuando, de pronto, queda al descubierto una de sus partes íntimas.

En dicho video, Galilea Montijo se encuentra en un camerino mientras se está poniéndose un vestido negro muy entallado, el cual está acompañado de pedrería. Sin embargo, la mexicana mostró algunos problemas para colocarse la prenda, lo que conllevó a que en determinado momento quedara expuesto uno de sus senos.

PUEDES VER: Galilea Montijo reta la censura de Instagram con diminuto bikini

En el video, Galilea Montijo se da cuenta que dejó a la vista de la cámara uno de sus senos, pero ella solo ríe ante la imprevista situación.

Galilea Montijo responde tras filtración de video

Luego que estas imágenes dieran la vuelta en Instagram, Galilea Montijo aprovechó su espacio en el prestigioso programa mexicano de Televisa, “Hoy”, para afirmar que el video salió a la luz luego que su teléfono fuera hackeado y asegura que dicha situación data de hace un año, desmintiendo que sea un hecho reciente.

“Me acaban de mandar un video donde se me sale una de las niñas (refiriéndose a sus senos)… les cuento rápido... hace como un año que hackearon mi teléfono, fue un videito rápido que me iba yo a grabar, no vistiéndome por supuesto... y es de los videos que tenía en mi celular, no hay nada tampoco para asustarse... déjalas, ellas también quieren salir”.

Sin embargo, y a pesar que no consideró como un hecho importante que se haya filtrado un video íntimo de ella, Galilea Montijo si acusó la acción de difundirlo por redes sociales como algo de muy malo gusto.