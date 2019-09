Mayra Goñi y Nesty son convivientes tras cumplir una semana como pareja

Viven su amor al máximo. La actriz peruana Mayra Goñi se encuentra viviendo una de las mejores etapas luego de que aceptara ser la enamorada del cantante cubano Nesty, con quien se enfrenta en el programa “El artista del año”.

En una entrevista a un medio local, Mayra Goñi y Nesty decidieron revelar detalles de su romance, el cual inició oficialmente el 31 de agosto, fecha en la que le pidió a la actriz que sea su pareja.

Tras una semana de iniciar la relación, el cantante cubano manifestó que pasa todo el día con la estrella de “Los Vílchez”, y que comparten sus actividades porque ya iniciaron la convivencia.

“... Estamos viviendo juntos y la convivencia no ha afectado para nada la relación. Mayra es muy cariñosa y atenta. No me ha cocinado mucho, pero hace su mejor esfuerzo”.

Por medio de sus cuentas en Instagram se puede evidenciar lo bien que la pasan. Incluso, Mayra Goñi compartió una foto en la que aparece durmiendo con Nesty en un sofá. Ellos estaban acompañados de la mascota de la actriz.

Mayra Goñi en Instagran

Al parecer, la distancia no sería un problema en el romance de Mayra Goñi y Nesty, ya que el joven artista ha recibido una propuesta para iniciar su carrera como actor en la televisión peruana.

El cubano es la pareja oficial de la estrella de telenovelas luego de que anunciara el fin de su relación con el modelo español Fabio Agostini, quien se enfrentó a Nicola Porcella en Instagram por una presunta infidelidad de ella.

¿Cuándo inició su relación Mayra Goñi con Nesty?

Según reveló ante los medios de comunicación, ellos comenzaron a salir en el mes de febrero, ya que Nesty considera que fueron salientes por 7 meses.

Pese a que fueron captados en escenas cariñosas, y comprometedoras, ninguno se animaba a confirmar que eran pareja, hasta el 31 de agosto, fecha en la que Nesty le pidió a Mayra Goñi que sea su enamorada.