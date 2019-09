Luisa Fernanda W revela detalles de su vida sexual con Pipe Bueno [VIDEO]

La estrella del Instagram, Luisa Fernanda W, ex pareja del fallecido cantante de reggaetón Legarda, se presentó como invitada a una sección de preguntas rápidas con el famoso youtuber Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’.

Las preguntas que contestó la también estrella de YouTube están relacionadas a su vida sexual y en especial a su romance con el cantante Pipe Bueno, algo que ambos habían negado a pesar de haber sido captados besándose durante el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, Colombia, en mayo del 2019, tan solo tres meses después del asesinato de Legarda en un tiroteo en Medellín.

Al respecto, 'La Liendra' le preguntó directamente si había mantenido relaciones con el cantante de música popular colombiana y norteña, Pipe Bueno.

“Todavía no, todavía no”, respondió Luisa Fernanda W casi sin pensar y entre risas, para luego añadir “Pues depende, es que uno nunca sabe, uno no puede decir sí o no”.

Más adelante, la influencer contó que su posición favorita es “la cucharita” y que en sus encuentros sexuales siempre practicaba el sexo oral.

También reveló que para ella el tamaño del miembro viril si es importante, además de confesar que si utiliza juguetes sexuales como vibradores en forma de huevo.

No obstante, Luisa Fernanda W quien está promocionado su carrera como cantante con el sencillo “Así soy yo”, señaló que no está dispuesta a participar de un trio sexual y sobre el sexo anal aun no lo ha probado, aunque si contó que si disfruta de palmaditas sensuales en la intimidad.