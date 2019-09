Kim Kardashian y Winnie Harlow lanzan nueva línea de maquillaje

Kim Kardashian presentó en su cuenta de Instagram las esperadas fotos promocionales de su nueva línea de maquillaje en colaboración con la modelo de Victoria’s Secret, Winnie Harlow, luego de anunciarla inicialmente en un episodio de KUWTK en junio, y semanas después en aparecer las dos juntas enviando saludos a través de sus stories.

La ex participante del reality “America’s Next Top Model” y la estrella de “Keeping Up with the Kardashians!”, lucieron casi idénticas en las fotos promocionales en las que aparecen en medio de dunas de arena luciendo altas colas de caballo y vestidas con entallados trajes de malla transparentes a juego.

Kim Kardashian y Winnie Harlow

La esposa del rapero Kanye West compartió la primera imagen de la campaña en Instagram, el 3 de setiembre, anunciando el lanzamiento oficial de la línea de maquillaje de edición limitada KKW x WINNIE para el viernes 13.

“Estoy tan emocionada de anunciar mi nueva colaboración con Winnie Harlow. Es alguien a quien admiro y respeto tanto. Ella es la definición de una verdadera belleza”, expresó Kim Kardashian.

Kim Kardashian y Winnie Harlow

En una publicación posterior –realizada el 5 de setiembre- la empresaria definió el tono de la paleta de colores como “cálida y brillante”, e incluyen 12 tonos de sombras de ojos, un dúo de iluminador en polvo y tres tres brillos labiales o gloss, con un valor inicial de $112 dólares el paquete.

La última imagen promocional de la campaña –compartida el 8 de setiembre- ya alcanzó los 900, 954 Me Gusta en las primeras 14 horas de publicada, siendo comentada por la modelo canadiense y portavoz de la enfermedad de vitiligo.

“Cada vez que veo estas fotos quiero llorar”, expresó Winnie Harlow, de 25 años.