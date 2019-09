Karol G recibe inesperada visita en multitudinario concierto en Colombia

Karol G atraviesa por el mejor momento de lo que va de su carrera musical, pues se ha convertido en una artista exitosa que ha trascendido las fronteras de Latinoamérica, pero al mismo tiempo se siente muy conectada con sus raíces colombianas a las cuales regresa con mucha alegría tras las extensas giras que le toca realizar. Precisamente, de retorno a su país natal, la novia de Anuel AA realizaba un multitudinario concierto cuando recibió la sorpresiva visita de uno de sus amigos más entrañables.

La cantante urbana se encontraba en medio de una masiva presentación en la Calle Centenario, ubicada en Medellín, Colombia, dando inicio a su gira “Ocean” a la cual acudieron una histórica cifra de 100 mil personas, donde la gente coreaba las canciones de Karol G al punto de, prácticamente, no escucharse la voz de la intérprete de “Mi Cama”.

Karol G y una visita inesperada

Sin embargo, en el momento menos esperado Karol G fue sorprendida por la presencia del reggaetonero colombiano J Balvin. La cantante no lo pudo creer, la primera reacción fue correr por incredulidad, pero pronto se acercó a un J Balvin sonriente para darle un interminable abrazo.

En eso, J Balvin corre por el escenario recibiendo los aplausos furibundos del público.

En su cuenta de Instagram, karol G compartió este emotivo momento dedicándole un sentido mensaje al que considera uno de sus mejores amigos de toda la vida:

“Hace 13 años nos conocimos y aunque ambos ya hacíamos música, nuestras carreras evolucionaron en tiempos diferentes. Desde ese día me apoyó, me ayudó, me enseñó, me acompañó y me aconsejó... Ayer, sin yo saberlo, llegó a mi concierto y nos demostró una vez a mí y a todos lo grande que es. Gracias J Balvin”, expresó la colombiana.

J Balvin responde a Karol G en Instagram

Esta publicación en Instagram le valió a Karol G más del millón y medio de corazones, así como los comentarios de algunos famosos, como del propio J Balvin quien escribió: “Este video me saca sonrisas del alma”.

Por su parte, Anuel AA tampoco fue ajeno a esta publicación: “Karol G, J Balvin, nivel leyenda”, inclusive la propia Daniela Darcourt, la salsera puso iconos de fuerza, corazón y fuego.

Karol G sorprendida por apoyo de los fans

Asimismo, Karol G quedó impactada por la inmensa cantidad de público que asistió a su presentación en Medellín. En Instagram, la cantante urbana no se guardó nada y expresó su agradecimiento a los fans: “¡Una invitación de mi alma a la que llegaron más de 10 mil personas! Mi casa”.

En otro video se veía al público corear a viva voz sus canciones. Karol G compartió: “El día de ayer se convirtió, por lejos, el mejor día de mi vida. Esta canción se la dedico a esas más de 100 mil personas que me acompañaron ayer. Sin ustedes nada tendría sentido ¡Gracias!”