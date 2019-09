Christian Domínguez amenazó a Latina con su renuncia por culpa de Karla Tarazona

El periodista Beto Ortiz, conductor del programa “El valor de la verdad”, sorprendió a más de uno al revelar cuál fue la reacción del cantante de cumbia Christian Domínguez al enterarse que Karla Tarazona iba a ser la nueva participante en el sillón rojo.

Beto Ortiz contó a un medio local (Trome) que Christian Domínguez hizo una “pataleta” para evitar que Karla Tarazona hable de él en “El valor de la verdad”.

Christian Domínguez habría pedido su renuncia a Latina tras la aparición de Karla Tarazona en "El valor de la verdad".

PUEDES VER Karla Tarazona se lleva 25 000 soles al responder 20 preguntas en “EVDLV”

Incluso se animó a decir que el cantante de cumbia “le tiene terror” a la conductora de televisión, por lo que quiso hacer de todo para evitar algunas preguntas en el cuestionario de EVDLV.

Añadió que Christian Domínguez no sería una persona humilde, dejándose llevar por el ego ya que está con “los humos subidos”. Mencionó que el cantante de la Gran Orquesta Internacional está haciendo sus ‘pininos’ como conductor de televisión, en comparación con su expareja.

Christian Domínguez se enfrentó al productor de “El valor de la verdad"

Durante la entrevista que le hizo un medio local a Beto Ortiz, el periodista mencionó que el cantante Christian Domínguez habría dejado una amenaza al canal, con la intención de anunciar su renuncia a Latina luego de que se confirmara a Karla Tarazona en “El valor de la verdad”.

Precisó que el cantante de cumbia también pasó por el polígrafo para poder sentarse en el sillón rojo del polémico programa de Latina.

Cuando el productor del espacio, Martín Suyón, se comunicó con él recibió como respuesta una serie de groserías. Esto fue lo que detalló el periodista Beto Ortiz.

“... Malcriado. Mi productor le escribió porque había quedado pendiente la grabación (de “El valor de la verdad”) y dijo ‘A hueva... no llamo’. Le faltaron modales y humildad. Si no quieres venir al programa, no vengas, pero no hagas pataletas porque van a entrevistar a tu ex o a una persona que no te gusta. No eres Ricky Martín”.

¿Christian Domínguez le fue infiel a Karla Tarazona?

La conductora de televisión Karla Tarazona recordó todo lo que vivió cuando Christian Domínguez anunció que era la nueva pareja de la bailarina Isabel Acevedo.

Haciendo una cronología de los hechos, Karla Tarazona dejó entrever en “El valor de la verdad” que el padre de su hijo le habría sido infiel.