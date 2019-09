Karla Tarazona revela que Mariella Zanetti se burló de ella por abusos de Leonard León

El último sábado, Karla Tarazona se presentó en “El Valor de la Verdad” donde dio detalles sobre sus relaciones con Christian Domínguez y Leonard León; precisamente sobre este último personaje es que la polémica conductora relató que a raíz de los abusos físicos que sufría de su parte recibió burlas de algunos compañeros de trabajo de un recordado programa cómico, entre los cuáles se encontró la exvedette Mariella Zanetti.

Durante la última edición de “Válgame Dios”, Karla Tarazona comentó que los abusos físicos que sufrió a manos de Leonard León se dieron cuando trabajaba en un programa cómico, “El Especial del Humor” que en ese entonces transmitía Latina, y que padeció las burlas de sus compañeros de trabajo de ese entonces.

Karla Tarazona relató: “Trabajaba en un programa cómico y tenía bastantes compañeros y lo que pasaba en mi casa lo trataba de callar y llegaba maquillada y mis compañeros se burlaban de lo que estaba pasando”

Sin embargo, confesó que parte de estas bromas por los golpes y abusos que padecía a manos de Leonard León también era parte Mariella Zanetti, pero que con el tiempo se retractó de esta actitud:

“Y la única que tuvo los pantalones después de mucho años de pedir disculpas por lo que hizo en su momento fue Mariela Zanetti, que me dio unas disculpas públicas por lo que sucedió en ese momento”.

Sin embargo, Karla Tarazona ahonda más en este bullying y falta de sensibilidad de sus compañeros de entonces para hacer bromas en pantalla por la terrible situación de abuso que padeció:

“Muchos de los compañeros se burlaban, hacían parodias... había un muñequito, el Kung Fu Panda... me hacían bromas y decidí en esa época mejor callar y dejar que las cosas pasen hasta que nace Alessandro, que fue la decisión para dejar todo esto y continuar solamente con mis hijos”.

Queriendo saber un poco más por los pensamientos que tuvo durante dicho terrible momento, los panelistas de “Válgame Dios” le preguntaron a Karla Tarazona si en algún momento pensó si acabaría muerta a manos de Leonard León.

“Si, claro. Hubieron varias ocasiones así, pero más era mi afán de continuar. Estaba aislada, no tenia cerca a mi familia, a mis amigos, ni siquiera en el trabajo tenía amigos a excepción dos o tres compañeras que hasta ahora están conmigo. Hasta que vinieron mis hijos que me ayudaron a tomar la decisión “.

Sin embargo, Karla Tarazona reflexiona que en dicho momento nunca pensó en denunciar a Leonard León porque consideraba que tenía un problema que más que acusarlo requería de ayuda y comprensión a superar su “problema”.

“Justificaba y yo lo tapaba. Algunos de mis compañeros me decían ‘¿por qué no hablas? ¿por qué no lo decías?’, y decía ‘no, ¿cómo voy a hacer eso, hay que ayudarlo?’, la pena te gana porque es una persona que amaste en su momento y lo quieres ayudar, pero no te das cuenta que la que necesita ayuda es uno mismo”.