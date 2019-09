Esposa de Josimar estaría cobrando considerable suma de dinero por entrevistas

Gianella Ydoña, aún esposa de Josimar, vuelve a estar en boca de todos y no por tomar acciones legales contra el salsero, sino porque la popular ‘protagonista’ estaría cobrando por dar entrevistas a los medios de comunicación.

A inicios de setiembre, la madre del hijo de Josimar habría declinado en presentar una demanda contra el cantante por el presunto delito de maltrato físico y psicológico, sin embargo, la abogada de la ‘la protagonista’ estuvo en “Mujeres al mando” para explicar uno de los motivos que habrían orillado a Gianella Ydoña a no seguir el proceso legal.

Ahora, de acuerdo con el diario Trome, la esposa del salsero, quien recientemente anunció que debutará como animadora fiestas folclóricas, estaría cobrando entre 3 y 5 mil soles por dar entrevistas a algunos programas de espectáculos.

Hasta el momento, Gianella Ydoña no se ha pronunciado sobre el particular para confirmar o desmentir esta información.

Abogada de Gianella Ydoña responde a Josimar

En una entrevista pasada de “Mujeres al mando”, la ex abogada de Gianella Ydoña reveló que el salsero la denunció ante el Colegio de Abogados del Perú.

“Lo que Josimar ha hecho es poner una denuncia en el colegio de abogados en el área de ética profesional, aduciendo que yo he violado el secreto profesional. Supuestamente yo he hablado de hechos que no me permitió Gianella y eso no es verdad”, explicó la letrada.

En ese contexto, la letrada le dejó un fuerte mensaje a ‘la protagonista’.

“¡Dios quiera que las cosas vayan bien! Pero no permitas que nada pueda compensar tu silencio, eso es lo único que le dije. ¡Discúlpeme si le he metido en problemas! No sabía que él había iniciado algún tipo de acción, me dijo”, manifestó.