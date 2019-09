J Balvin revela que sufre de ataques de ansiedad [VIDEO]

J Balvin, uno de los máximos exponentes del reggaetón, realizó una emotiva confesión a sus 32,8 millones de seguidores en Instagram, al revelar que padece un trastorno de ansiedad.

A través de un video publicado el 9 de setiembre, el intérprete de “Qué pretendes” y “Sensualidad” dijo que este es un tema del que muy pocas personas hablan, revelando que él lo sufre y que intenta sobrellevarlo de muchas maneras, incluida la asistenta profesional de psiquiatras.

“Yo sufro de ansiedad y trato de contrarrestarla por medio de muchas maneras, un psiquiatra, por medio de la meditación, por medio del deporte, pero mucha gente por ahí afuera son ansiosos y no saben que sufren de ansiedad”, expresó J Balvin.

De igual forma, el cantante insto a sus seguidores a buscar ayuda para que sobrelleven este trastorno.

“Cuestiónense y pregúntese si lo tienen. Busquen ayuda profesional si tienen ansiedad. Porque eso no se le desea nadie. No tengan miedo. Peor es vivir así”.

En la publicación que acompaña el video, el cantante explica cuando se presentan los primeros rasgos de este trastorno, además de las características que presente.

“El trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente, y suele comenzar durante la adolescencia o la adultez temprana. Las personas con este trastorno pueden: Preocuparse demasiado por las cosas cotidianas. Tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo.”

Finalmente, el cantante de 34 años volvió a reiterar su pedido de no sentir vergüenza en solicitar ayuda para enfrentar la ansiedad.

“Busquen ayuda profesional, los psiquiatras no son para locos, más locos es no salir de esto”, expresó en la publicación que ya alcanzó los 851, 538 Me Gustas, entre los que se cuenta el de la actriz mexicana Camila Soldi, protagonista del remake del éxito de Televisa, Rubí.