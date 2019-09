David Mustaine anuncia regreso a los escenarios con Megadeth

El líder y vocalista de Megadeth, David Mustaine, anunció que volverá a los escenario a principios del 2020, tras su recuperación de un cáncer ala garganta que lo obligó a dejar la música para someterse a un tratamiento.

Mirar hacia atrás es todavía un poco confuso", apunta el líder de Megadeth en un comunicado, en el que añade: “Mirando hacia adelante, tendrás problemas si no vienes a vernos con Five Finger Death Punch a principios de 2020. No querrás perdértelo ¡Te veo pronto!”.

El músico estadounidense de 57 años explicó en junio que ya estaba trabajando estrechamente con sus médicos y habían "trazado un plan de tratamiento con una "tasa de éxito del 90 por ciento". La gira europea inicia el 14 de enero, aunque Megadeth no estarán presentes hasta la cuarta fecha el 20 de enero en Helsinki (Finlandia).

Será en una gira europea encabezada por Five Finger Death Punch, en la que Megadeth serán los artistas invitados junto a Bad Wolves, durante los meses de enero y febrero.