Daniela Darcourt: “Yahaira Plasencia se vendió en su canción” [VIDEO]

Daniela Darcourt no fue ajena a las críticas que ha recibido el videoclip de “Y le dije no”, última canción de Yahaira Plasencia, por lo que no dudó en opinar sobre este polémico tema.

La salsera se solidarizó con la popular ‘Reina del totó’ por las burlas que ha venido recibiendo a raíz de su video y aplaudió el hecho de que esta haya tomado la decisión de variar su estilo, para tener una llegada más masiva al público.

PUEDES VER: Daniela Darcourt asegura no tener ningún tipo de amistad con Kate Candela

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia

“Que malos, ya déjenla ya, pobrecita. Se está atreviendo a hacer cosas nuevas. No somos dueños de la verdad. De repente ahora se hacen las cosas así y nosotros no sabemos”, expresó ante las cámaras de “Válgame Dios”.

En medio de sus declaraciones, Daniela Darcourt sorprendió al comparar el videoclip de Yahaira Plasencia con el de su tema “Señor mentira”. La exparticipante de “El artista del año” aseguró que, en la producción de la expareja de Yahaira, la ‘Reina del totó’ se “vendió” a si misma.

“Mi producción fue completamente distinta porque nosotros contábamos una historia”, señaló. “Ella se ha vendido a ella y a su canción, y eso está bien”, añadió.

Cuando le comentaron a Daniela Darcourt que algunos se burlaron del videoclip de Yahaira Plasencia, la intérprete de “Señor mentira” soltó una fuerte carcajada.

Daniela Darcourt

En otro momento, brindó más detalles de cómo fue que ella realizó el videoclip de su tema original. “Depende de cómo tú lo quieras. Es el momento de sentarse en la mesa, de aportar, de ver qué cosa quieres”, comentó.

Daniela Darcourt agradece a Yahaira Plasencia por su solidaridad

Cuando se encontraba sufriendo una fuerte laringitis crónica, Daniela Darcourt se mostró emocionada al enterarse que Yahaira Plasencia le deseo una pronta recuperación.

"Gracias a ella y a toda la gente que me ayudó que no se me baje la autoestima. ¿Si seremos amigas? No pinkys, pero sí llevarnos bien. Son tiempos diferentes”, manifestó.