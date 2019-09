Camilo Sesto, maestro de la interpretación

Por: Redacción Fama

Camilo Sesto empezó como rockero, pero desde ‘Algo de mí’ (1970), su primer gran éxito, se dedicó a ver cómo crecía su fama de baladista y su categoría de leyenda, con una lista de admiradores de tres generaciones. “Me sentía bien en ese papel melódico”, confesaba a fines del 2018. Para sus fans –y no tan fans– lo tenía todo para ser estrella: una gran voz, carisma y belleza.“¿Cómo Camilito, el guapete ese, va a cantar Jesucristo Superstar?”, le dijeron al también compositor y letrista. Precisamente, lo último fue algo que lo diferenció de otras estrellas de la época, como Raphael.

Con cincuenta años de carrera, 40 discos publicados –con canciones entre la nostalgia y la fiesta con ‘Samba’ y la versionada ‘Fresa Salvaje’– y más de 170 millones de discos vendidos, la noticia de su muerte fue confirmada la noche del sábado y el español acabó su trayectoria siendo el artista que más números 1 logró en LOS40 de España, solo igualado por Madonna.

El sábado tuvo dos paros cardiorrespiratorios. Tras la primera “los médicos lo recuperaron y lo llevaron a la UCI. A las 4:30 el doctor dijo que le había dado otro paro y ya no. Se ha ido en paz y muy tranquilo”, detalló su mánager Eduardo Guervós y agregó que para octubre, tenía programada una diálisis.“El riñón estaba muy mal”.

Los medios españoles le dedicaron decenas de reseñas, recordando sus mejores conciertos (el más emotivo en en el Palma de Mallorca ante 16 mil personas, en 1982, cuando abandona entre lágrimas el escenario al dedicarle a su madre el tema ‘Perdóname’), sus problemas de salud en la niñez que relató en su autobiografía ‘Camilo’ (1985) y lo que consideran su mejor discografía antes del “descenso”: ‘Algo de mí’, ‘Jesucristo Superstar’ , ‘Memorias’, ‘Entre amigos’ y ‘Sentimientos’.

Ángela Carrasco recordó a WRadio cómo fue uno de sus trabajos con Camilo Sesto como productor musical. Además, interpretaron a dúo ‘Callados’. “Él no iba a hacer ese disco, pero él fue a verme a la grabación cuando la estaba haciendo y le pareció que esa no era la idea que tenía para el disco. Terminó haciéndome el disco con tan buena suerte que vinieron más canciones”.

“No canta igual”

Camilo Sesto no se salvó de las críticas, sobre todo en tiempos en que cualquier error se puede viralizar. Quizá el show que más críticas recibió fue el que ofreció el 2015 en Monterrey, México. Un año antes, había abandonado el escenario del Jockey Club en Perú. “Lo único que lamenta es no haber podido despedirse de su público”, dijo la productora de su concierto en Lima. En México, le dedicaron un artículo no a su apariencia sino a pedirle que deje los conciertos para mantener su imagen de leyenda y evitar más comentarios como el de un reportero citado por La Vanguardia. “Muy triste situación con Camilo Sesto…desafinando todo el tiempo”.

Pero a pesar de cualquier desacierto o gira inoportuna; Sesto sabía que tenía autoridad suficiente para cuestionar la nueva música. Si Roger Waters decía este fin de semana en Venecia. “La música popular se ha divorciado de la emoción”, el creador de ‘Vivir así es morir de amor’ era más directo a El País, en una de las últimas entrevistas que concedió. “Ahora ponen una canción y ya no la escuchan más; la música de ahora, con perdón, es una m…. A qué hora del día la escuchas para que te levante, te anime o te estimule. Pero bueno, yo a los jóvenes les digo que, si tienen éxito, que lo aprovechen, que eso no pasa todos los días”.

El último disco que lanzó fue ‘Camilo Sinfónico’ que tuvo las pistas vocales originales de su voz con la Orquesta Sinfónica de RTVE. Pero ¿qué escuchaba en los últimos años? En la casa que compró en 1975 en las afueras de Madrid, donde vivía solo, escuchaba Rocío Dúrcal. “Cante lo que cante y haga lo que haga. Era especial. Coincidimos mucho en México. Cuando murió, dejé pasar mucho tiempo sin escucharla porque no podía. Me emocionaba. Era mi ídolo. La verdad, de lo que se hace ahora no escucho nada, aunque Mónica Naranjo es brutal”.

Familia y herencia

Con su muerte, Camilo Sesto deja un gran legado musical y cultural, y un solo heredero, su único hijo Camilo Blanes Jr., quien es fruto de la relación que tuvo el cantante con una fan mexicana hace 37 años, Lourdes Onelas. ‘Camilín’, como lo conocen en España, se encontraba en México cuando le notificaron del fallecimiento de su famoso padre. El primogénito del intérprete de ‘Perdóname’ viajó acompañado de su madre, para darle el último adiós al cantante.

Pero, cabe recordar que no todo ha sido color de rosa en la relación de estos tres personajes. Una serie de conflictos y dimes y diretes entre Camilo Sesto y la madre de su hijo marcaron la vida de Camilo Jr. Según denunció a principios de este año Ornelas, el cantante le arrebató a su hijo y se lo llevó a España sin su consentimiento evitando todo contacto con ella.

Por su parte, Sesto siempre afirmó que fue ella quien le entregó voluntariamente la potestad del niño para ser criado por él. A esto se suma que cuando su hijo creció este decidió irse a México a vivir con su madre, lo que generó una serie de especulaciones sobre el distanciamiento entre el intérprete y su primogénito.

Lo cierto es que para Camilo Sesto, su hijo siempre fue lo más importante en su vida hasta el punto que se retiró de la música muchos años para estar a su lado. “Me retiré por él y he vuelto por él... Quería verlo crecer y no que me lo contasen”, dijo en una entrevista.

Por su parte, Camilo Jr. ha negado muchas veces tener una mala relación con su padre, admitió que sí tuvieron problemas normales como toda familia. Aunque aún no ha dado una declaración oficial, el hijo de Camilo Sesto publicó una imagen con su padre con parte de la letra de una de sus canciones más celebradas: “Te vas amor, pero te quedas, porque formas parte de mí”.

El heredero del cantante invitó a los fans al velorio que se realizará hoy en la sede de la Sociedad General de Autores de España (SGAE). También trascendió que las cenizas de Camilo Sesto serán trasladadas a Alcoy, su pueblo natal en Valencia, tal como era su deseo. Aunque en España, algunos creen que tras su fallecimiento empezará la ‘guerra’ por la herencia del cantante entre su único hijo y sus apoderados legales, otro sector de la prensa asegura lo contrario. “Camilo dejó preparadas sus últimas voluntades y dejó muy claro qué quería que se hiciese cuando él falleciese”.

Reacciones

Raphael

“Hoy estoy triste. Se nos fue Camilo Sesto, una de las voces más importantes de la música de España y Latinoamérica. Ídolo indiscutible. Gran amigo mío de toda la vida. Buen viaje, querido amigo”.

Julio Iglesias

“Queridísimo Camilo: Son muchos recuerdos, muchos momentos irrepetibles los que compartimos. Hoy nos dejas, pero tu pasión y tu voz estarán con nosotros eternamente. ¡Descansa en paz, amigo mío!”.

Ángela Carrasco

“Es un día largo y muy gris... Siempre recordaré a Camilo en una plena risa, era la persona más ocurrente que te puedes imaginar”.

Paloma San Basilio

“Hoy es un día triste para la música. Falleció nuestro querido Camilo Sesto. El mejor ‘Getsemani’ de todos los tiempos. Gracias por tu voz Camilo. ¡Hasta siempre!”.