Gian Marco muestra video de Camilo Sesto cantando tema interpretado por José José

Camilo Sesto dejó de existir el pasado fin de semana, provocando la tristeza de sus miles de seguidores y de reconocidas figuras de la música, quienes se despidieron de él con emotivos mensajes. Uno de ellos fue el cantautor peruano Gian Marco.

Gian Marco eligió su cuenta de Facebook para enviar la conmovedora dedicatoria en la que evocó al cantante español que falleció a los 72 años.

PUEDES VER: Estas son las causas que llevaron a Camilo Sesto a la muerte

Gian Marco y Camilo Sesto

En su publicación en Facebook, el cantautor nacional reveló que una de sus canciones favoritas es “Si me dejas ahora”, escrita por Camilo Sesto para ser interpretado en la voz de José José.

Gian Marco también compartió un video en que el español aparece entonando con su melodiosa voz el característico tema. “‪El gran Camilo Sesto partió, dejando en la historia de la música grandes éxitos. ‪Una de mis favoritas no la cantaba él, se la escribió a José José. ‪Aquí un video de las pocas veces que escuché al mismo Camilo cantarla. Hasta siempre maestro”, escribió el intérprete de “Sácala a bailar”.

Gian Marco recuerda a Camilo Sesto

En el clip, Camilo Sesto inicia contando lo emocionado que se sentía de haber escrito canciones que fueron interpretadas por diversos artistas y lograron convertirse en grandes éxitos musicales.

“Cuando yo me siento en mi casa, solo, con mis recuerdos, mis nostalgias, con todas mis cosas, me gusta escribir, pero no solamente canciones para mi. En algunas ocasiones, he escrito canciones para compañeros míos y ellos les han dado a esas canciones grandes dimensiones, imágenes que yo nunca hubiera podido pensar”, decía.

Luego, recordaba precisamente “Si me dejas ahora”, uno de los temas que se hizo enormemente popular tras sonar en la voz de José José. “una de esas canciones es una de las que le escribí a José José, una canción que empieza diciendo...”, comentaba, tras lo cual, empezaba a interpretar la canción.

Letra de “Si me dejas ahora”

Si me dejas ahora

No seré capaz de sobre vivir

Me encadenaste a tu falda

Y enseñaste a mi alma a depender de ti

Ataste mi piel a tu piel

Y tu boca a mi boca

Clavaste tu mente en la mía

Como una espada en la roca

Y ahora me dejas como si fuera yo

Cualquier cosa

Si me dejas ahora

No seré capaz de volver a sentir

Me alejaste de todo

Y ahora dejas que me unda en el lodo

Me cuesta tanto creer

Que no tengas corazón

Que yo he sido en tu cadena de amor

Tan solo un eslabón

Y en tu escalera un peldaño

Al que no te importa pisar y hacerle daño