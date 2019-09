Tony Rosado lanza insultos xenófobos contra los venezolanos durante su concierto

El cantante Tony Rosado insultó a los venezolanos que llegaron al Perú, cuando se encontraba en uno de sus conciertos. Las imágenes de esta polémica situación fueron expuestas por “Magaly tv, la firme”.

El popular ‘Ruiseñor de la cumbia’ manifestó su rechazo hacia los migrantes que se encuentran en nuestro país, justo al darse cuenta de que estaba siendo grabado por el programa de Magaly Medina.

“En vez de ir a ver a todos esos rateros, a esos venezolanos, a esos tienen que ir a verlos, a esos tienen que ir a jod***, a sacarlos del Perú; no a jod*** a mí, a mí ya no me jod***”, expresó el cumbiambero, evidenciando su incomodidad por la presencia de las cámaras.

Tony Rosado

No contento con ello, Tony Rosado insultó a Magaly Medina por haber expuesto (en más de una ocasión) las controversiales escenas que suceden en medio de sus shows.

Tony Rosado

“Tienen que dedicarse a otra cosa, para que el Perú salga adelante. A eso deben dedicarse esos programas, no esta mostra de mi*** a hablar de mi toda la noche. Ya me hartó, ya me está llegando porque por coju*** me saca, solamente para tener rating en su programa y para que le paguen”, aseveró el intérprete de “Ya te olvidé”.

Tony Rosado critica programa de Magaly Medina

En medio de su concierto, Tony Rosado criticó duramente el contenido del programa de Magaly Medina.

“A mí ya no me interesa porque hay tantas cosas que hablan en televisión. Para eso se presta, en vez de educar a los niños para sacarlos adelante”, manifestó.

“A decir no hables de él porque es horrible que una persona hable de otra, más cuando es sobre un artista peruano que saca la cara por el Perú. Yo me voy a Argentina, a Chile, a España a sacar la cara por el Perú y esta mostra consh*** me jo***", añadió el ‘Ruiseñor de la cumbia’.